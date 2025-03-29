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推廣華文教育數十年 鍾幼蘭膺選眾議員73區傑出女性

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加州眾議員73區「年度傑出女性」表彰典禮，南海岸中華文化協會執行長鍾幼蘭（左二）獲獎。（南海岸中華文化協會提供）
加州眾議員73區「年度傑出女性」表彰典禮，南海岸中華文化協會執行長鍾幼蘭（左二）獲獎。（南海岸中華文化協會提供）

加州第73區州眾議員Cottie Petrie-Norris27日晚間舉辦第七屆「年度傑出女性」（Women of the Year）頒獎典禮，表彰橙縣四名傑出女性。南海岸中華文化協會執行鍾幼蘭（Yulan Chung）因為推廣中文教育、多元文化交流及社區服務貢獻卓越，成為唯一華裔獲獎者，並公開接受表彰。

另三位獲獎女性為 : 維珍銀河政府事務和研究運營副總裁 Sirisha Bandla，非營利組織 Rising Above Disabilities (RAD) Camp 聯合創始人 Katie Webb Brundrige 和 Meghan Clem。

鍾幼蘭致詞表示，南海岸中華文化協會已為爾灣社區服務近50年，自己能夠代表協會、特別是亞太裔女性接受表彰，深感榮幸。她強調，亞太裔女性的辛勤工作和堅定承諾常常被忽視，能夠代表她們獲得這份榮譽意義重大，與大家共享這份喜悅。

頒獎典禮當天，橙縣督委會主委弗利（Katrina Foley）、柯斯塔梅薩市長John Stephens、爾灣副市長James Mai、市議員劉令淳（Melinda Liu）、塔斯汀市議員Lee Fink、塔斯汀聯合學區主席Allyson Muñiz Damikolas等多位民選官員到場致意；南海岸中華文化協會理事林宗七、蔡玟慧、馬得康、華聲合唱團團長黃俊朗和爾灣讀書會會長李克琪等人也前往同賀。

州眾議員Cottie Petrie-Norris指出，她非常榮幸能夠連續第七年表彰這些橙縣傑出的女性。她指出，這些女性的領導和服務對社區產生了深遠的影響，她們的努力也為社會帶來了積極的變化，幫助更多有需要的人，激勵下一代女性領袖去追求夢想。

爾灣副市長James Mai和市議員劉令淳也代表爾灣市政府向鍾幼蘭表示祝賀，充分肯定鍾幼蘭多年來推廣亞裔文化、促進族群融合的成就，並表示將繼續支持南海岸中華文化中心的各項工作。

自2013年起，鍾幼蘭擔任爾灣中文學校校長及南海岸中華文化協會執行長，她在中文教育、文化交流及參與社區事務方面均有傑出表現，並對成千上萬的家長和學生產生了深遠影響。南海岸中華文化中心在她的領導下成為美國領先的社區文化機構之一。

近年來，鍾幼蘭積極推動美國華裔文化藝術人才的培養，並成為爾灣聯合公立學區設立首所中、英雙語沈浸式小學的主要推動力量。透過各類文化藝術活動，鍾幼蘭成功打破了文化界限，豐富了社區民眾的精神生活。

加州眾議員73區「年度傑出女性」表彰典禮隆重舉行，氣氛熱烈。（南海岸中華文化協會...
加州眾議員73區「年度傑出女性」表彰典禮隆重舉行，氣氛熱烈。（南海岸中華文化協會提供）

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