蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

最新數據表明，全美雞蛋 價格開始大幅下降，每打雞蛋從3月初的最高價8美元多，已經下降到5美元多。儘管蛋價下降，通常與供給恢復有關；但南加華人區的好市多 雞蛋，剛過去的這個周末依然缺貨。

根據Newsweek報導，美國農業部公布的數據顯示，一打雞蛋的平均價格，最近幾天便宜許多。經濟指標網站Trading Economics指出，11日一打雞蛋的價格為5.51美元，比3月的歷史最高價8.17美元便宜2美元多，下降幅度近33%。過去一年，雞蛋價格飆升至歷史最高水平，批發商為每打雞蛋支付的價格，也要超過8美元，而前幾年每打雞蛋的價格僅為2美元。

本報記者7日在洛杉磯縣阿蘇薩（Azusa）的好市多發現，雞蛋仍然缺貨，貨架上沒有一個蛋，好市多張貼告示指出雞蛋已售罄，尚不確定這幾天缺貨情況是否有所改善。不少華人顧客指出，最近一段時間購買好市多雞蛋需趁早，「一大早去買蛋，通常都會有，但很快就被搶光。」也有華人表示，「好市多會不定時在貨架上補充雞蛋，來得早不如來得巧」。雖然官方數據顯示，雞蛋價格開始大幅下跌，但在市場上的反應或許還沒有那麼快。

農業部上周指出，缺蛋的問題有見緩解，躉售價已開始下滑，零售價也將跟進。農業部說，已連續兩周未聞禽流感 大規模擴散。不過財富（Fortune）雜誌報導指出，蛋價可能會再次飆升；因為距離復活節僅一個多月，雞蛋需求將再次激增，導致價格再次上漲。

民調機構蓋洛普（Gallup）指出，絕大多數選民，曾將經濟壓力作為去年11月投票支持川普的主要原因。當時，雞蛋價格成為熱議焦點。今年1月川普就職後，雞蛋價格創下歷史新高，川普誓言解決雞蛋價格問題，但也承認「一旦價格上漲，就很難降下來」。

消費者物價指數顯示，2月A級生蛋價格每打平均價格5.90美元，比去年同期上漲10.4%，也打破1月4.95美元的歷史紀錄。

雞蛋價格飆升主因持續的禽流感疫情爆發，導致全美各地農場的雞蛋產量大幅下降。 2022年2月至2025年1月期間，超過1.11億隻雞（其中大部分是產蛋母雞）被感染或撲殺。其他問題，比如通貨膨脹、供應鏈、運輸成本以及各州新的動物福利法規，都導致雞蛋價格上漲。