10款蘋果設備疑含危險物質 恐致癌、擾亂荷爾蒙及生育

蘋果店的10款充電設備，含有可能導致癌症、出生缺陷、及其他生殖危害的化學物質。（示意圖取自Pexels）

現代科技提升生活的便捷，同時也帶來眾多安全隱患。廣受歡迎的蘋果店（Apple）銷售的10款充電設備，據稱都含有可能導致癌症 、出生缺陷、以及其他生殖危害的化學物質。

據每日郵報（Dailymail）報導，這些充電設備的零售價高達150美元，可同時為多個裝置充電或在旅途中充電。但在蘋果網站上，這些電子產品的頁面底部都列出警告標籤，提醒消費者可能接觸包括雙酚A（BPA）在內的化學物質。

研究表明，BPA是一種常用於塑膠硬化的化學物質，會擾亂人體荷爾蒙功能，從而可能導致生育問題、性發育失調、癌症和其他健康問題。加州 1986年通過的第65號提案，要求公司披露其產品中是否存在有害化學物質，其中就包括BPA。

雖然這些充電器的大多數警告標籤都明確標明含有BPA，但並未具體說明產品中危險物質的含量，Purdue University公共衛生教授Ellen Wells表示，觸發警告的最低含量不一定會對多數人產生影響，但一個人如果特別容易受到生殖損害、出生缺陷或癌癥的影響，他們應該盡量避免接觸這些物質。比如，孕婦要避免使用貼有第65號提案中，關於出生缺陷警告標籤的產品；另外，由於家族病史、生活方式或遺傳因素容易患癌症的人，也應盡量避免使用帶有癌症警告標籤的產品。

美國國家職業安全與健康研究所的分析顯示，BPA在與皮膚接觸後可能會對健康造成不利影響。研究表明，從消費品中脫落的BPA，多達16%到20%可以透過與人體皮膚接觸而吸收。

報導指出，蘋果公司銷售的含有害化學物質的10種充電設備，包括磁力充電寶5K蛇年款Belkin BoostCharge Pro，零售價59.95美元。蘋果網站稱，這款設備提供高達15瓦的快速無線充電，可為蘋果手機提供16小時的額外電池續航。但標籤上寫著警告：癌症和生殖危害。目前尚不清楚該設備含有哪些危險化學物質。