我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

華府降雪將逾半呎 維州長宣布緊急狀態

涉肉毒桿菌污染 好市多、Trader Joe's召回這款罐頭

洛杉磯訊
FDA近日發布最新食品召回公告，警告消費者注意可能受肉毒桿菌污染的罐裝鮪魚。（Genova官網）
FDA近日發布最新食品召回公告，警告消費者注意可能受肉毒桿菌污染的罐裝鮪魚。（Genova官網）

FDA近日發布最新食品召回公告，警告消費者注意可能受肉毒桿菌污染的罐裝鮪魚。罐頭類產品通常被視為貨架上最穩定的食品之一，卻因製造缺陷存在嚴重食品安全風險。目前，受影響的罐頭已於好市多、沃爾瑪、Trader Joe’s、Kroger等全美28州的超市販售，包括加州的部分超市。

根據FDA2月10日發布公告，Tri-Union Seafoods公司出於謹慎考量，主動召回其生產的13款罐裝鮪魚產品。該公司發現部分罐頭的拉環式罐蓋存在製造缺陷，可能影響密封完整性，隨時間推移可能導致罐頭洩漏，甚至受肉毒桿菌污染。肉毒桿菌可能引發肉毒桿菌中毒（botulism），這是一種潛在致命的食物中毒，FDA提醒消費者務必提高警覺。

此次召回涉及多個品牌和銷售地區，其中Genova品牌的5盎司罐裝鮪魚在加州市場有銷售。消費者可透過罐底的產品代碼、最佳食用日期（Best if Used By）及UPC條碼來確認是否為召回產品，完整資訊可參閱FDA召回公告（https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/tri-union-seafoods-issues-recall-select-genovar-van-campsr-h-e-b-and-trader-joesr-tuna-cans-due）

根據美國疾病管制與預防中心（CDC），肉毒桿菌中毒是一種罕見但嚴重的疾病，該細菌會攻擊人體神經系統，導致呼吸困難、肌肉癱瘓，甚至死亡。

FDA 加州 好市多

上一則

洛杉磯高檔住宅接連被盜 作案模仿《小鬼當家》場景

延伸閱讀

不讓好市多專美 沃爾瑪引進專門店賣熱狗、BBQ

不讓好市多專美 沃爾瑪引進專門店賣熱狗、BBQ
好市多自有品牌科克蘭 這些特價商品正搶手

好市多自有品牌科克蘭 這些特價商品正搶手
好市多會員吐槽 這6項商品買了不一定比較划算

好市多會員吐槽 這6項商品買了不一定比較划算
托特包重返好市多 網友：來得正是時候

托特包重返好市多 網友：來得正是時候
會員吐槽 好市多這些商品買了不一定比較划算

會員吐槽 好市多這些商品買了不一定比較划算
好市多不只賣黃金 現在連比特幣都買得到

好市多不只賣黃金 現在連比特幣都買得到

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

2025-02-04 18:03
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
「超級豪宅」9日凌晨發生槍擊事件，造成1死5傷。(KTLA5)

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

2025-02-09 14:52
不少華人家長反映，孩子在學校感染流感，並將病毒傳給全家。此為示意圖。(pexels)

美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關

2025-02-10 15:31

超人氣

更多 >
「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了

「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了
超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘
美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關

美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關
矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工
Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲