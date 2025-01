聖蓋博燈會周末登場 花燈湯圓藝演年味濃

當天揭幕的花燈為一隻衝浪的螃蟹。(記者王若然/攝影)

聖蓋博 市(San Gabriel)歷史悠久的Mission District將在2月1日、2日(本周六、日)舉辦元宵燈會。屆時不僅有來自台灣的手工打造花燈展示,還有免費湯圓、手提燈籠相送。現場還有豐富的娛樂表演、攤位,滿滿都是「年味」,是全家共度春節的好去處。

這場元宵燈會的主辦單位除了聖蓋博市府,還有洛杉磯 世界日報以及台灣交通部觀光 署。主辦單位28日在聖蓋博大劇院前舉辦新聞發布會,鄭重宣布聖蓋博首屆元宵燈會的登場,特別揭幕了將在燈會上展出的大型花燈之一:衝浪大螃蟹。該花燈高約兩米,顏色鮮豔,造型喜人,台灣工匠打造,從台灣專程運來參加聖蓋博燈會的。

聖蓋博市長吳程遠說,這個花燈不是最大的,其它花燈將在燈會那天與大家見面。今年大約會展出十幾個來自台灣的花燈,現場還點綴了470個紅燈籠,將在夜幕降臨時一起點亮。

燈會具體時間是1日上午10時至晚9時及2日上午10時至晚7時。兩天中的傍晚時分,主辦方將在主舞台免費派發由Dancing Spoon餐廳提供的甜元宵。而駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處觀光組攤位將為民眾免費贈送1000個不同生肖的手持燈籠。現場還將有數十個攤位,其中美食攤位提供羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉、冰淇淋、糖葫蘆、棉花糖等。在大劇院前方的主舞台有豐富的娛樂節目,包括舞龍舞獅、動感熱舞、功夫表演、跆拳道演出、傳統舞蹈、吉他彈唱等。

世界日報社長于趾琴說,元宵節有用光亮驅散黑暗的好寓意。「我們向大家發出溫暖的邀請,入場和停車均免費,我們很高興能與民眾一起慶祝元宵節。」

駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚說,她代表台灣交通部觀光署,很榮幸能與聖蓋博市和洛杉磯世界日報合作舉辦這次的燈會。在活動當天,觀光組攤位上將送出千個可愛的生肖燈籠給民眾。在台灣,元宵節也會舉辦各種各樣的燈會。

當天出席了記者會的還有聖蓋博副市長Denise Menchaca,市議員陳履正(Eric Chan)、丁言愉(Tony Ding)、赫喬治(Jorge Herrera Avila),聖蓋博市政經理Mark Lazzaretto等。