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聖蓋博燈會周末登場 花燈湯圓藝演年味濃

記者王若然／聖蓋博市即時報導
當天揭幕的花燈為一隻衝浪的螃蟹。（記者王若然／攝影）
當天揭幕的花燈為一隻衝浪的螃蟹。（記者王若然／攝影）

聖蓋博市（San Gabriel）歷史悠久的Mission District將在2月1日、2日（本周六、日）舉辦元宵燈會。屆時不僅有來自台灣的手工打造花燈展示，還有免費湯圓、手提燈籠相送。現場還有豐富的娛樂表演、攤位，滿滿都是「年味」，是全家共度春節的好去處。

這場元宵燈會的主辦單位除了聖蓋博市府，還有洛杉磯世界日報以及台灣交通部觀光署。主辦單位28日在聖蓋博大劇院前舉辦新聞發布會，鄭重宣布聖蓋博首屆元宵燈會的登場，特別揭幕了將在燈會上展出的大型花燈之一：衝浪大螃蟹。該花燈高約兩米，顏色鮮豔，造型喜人，台灣工匠打造，從台灣專程運來參加聖蓋博燈會的。

聖蓋博市長吳程遠說，這個花燈不是最大的，其它花燈將在燈會那天與大家見面。今年大約會展出十幾個來自台灣的花燈，現場還點綴了470個紅燈籠，將在夜幕降臨時一起點亮。

燈會具體時間是1日上午10時至晚9時及2日上午10時至晚7時。兩天中的傍晚時分，主辦方將在主舞台免費派發由Dancing Spoon餐廳提供的甜元宵。而駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處觀光組攤位將為民眾免費贈送1000個不同生肖的手持燈籠。現場還將有數十個攤位，其中美食攤位提供羊肉串、珍珠奶茶、鹽酥雞、韓式烤肉、冰淇淋、糖葫蘆、棉花糖等。在大劇院前方的主舞台有豐富的娛樂節目，包括舞龍舞獅、動感熱舞、功夫表演、跆拳道演出、傳統舞蹈、吉他彈唱等。

世界日報社長于趾琴說，元宵節有用光亮驅散黑暗的好寓意。「我們向大家發出溫暖的邀請，入場和停車均免費，我們很高興能與民眾一起慶祝元宵節。」

駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚說，她代表台灣交通部觀光署，很榮幸能與聖蓋博市和洛杉磯世界日報合作舉辦這次的燈會。在活動當天，觀光組攤位上將送出千個可愛的生肖燈籠給民眾。在台灣，元宵節也會舉辦各種各樣的燈會。

當天出席了記者會的還有聖蓋博副市長Denise Menchaca，市議員陳履正（Eric Chan）、丁言愉（Tony Ding）、赫喬治（Jorge Herrera Avila），聖蓋博市政經理Mark Lazzaretto等。

元宵燈會屆時將封街舉行。大劇院旁邊的停車場不開放給公眾。不過Mission District附近有不少免費停車場。根據主辦單位信息，目前確認到時可以免費停車的地方包括：1，San Gabriel Park & Ride（257 South Mission Drive）2，San Gabriel Valley Medical Center（parking lot on Broadway and Santa Anita）3，聖蓋博高中（transportation lot at the north side of the campus，entry off S. Ramona Street）。此外，附近街道也可以依法停車。

駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚。（記者王若然／攝影）
駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚。（記者王若然／攝影）
世界日報社長于趾琴。（記者王若然／攝影）
世界日報社長于趾琴。（記者王若然／攝影）
聖蓋博市長吳程遠。（記者王若然／攝影）
聖蓋博市長吳程遠。（記者王若然／攝影）
主辦方28日記者會，宣佈2月1日舉辦元宵燈會。（記者王若然／攝影）
主辦方28日記者會，宣佈2月1日舉辦元宵燈會。（記者王若然／攝影）
元宵燈會當天將送出1000個可愛的生肖燈籠。（記者王若然／攝影）
元宵燈會當天將送出1000個可愛的生肖燈籠。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 觀光 洛杉磯

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