全球最佳旅遊景點加州3地入列 沒有洛杉磯和舊金山

聖塔蒙尼卡名列旅遊與休閒雜誌2025年全球50個最佳旅遊目的地之一。(聖塔蒙尼卡市臉書)

2025年想去哪兒玩?「旅遊與休閒」(Travel + Leisure)雜誌列出全球50個最佳旅遊目的地(50 best travel destinations in the world)或可參考。值得一提的是,2025年加州 有三個地方名列其中,分別為沙加緬度(Sacramento)、聖地牙哥 (San Diego)和聖塔蒙尼卡(Santa Monica)。洛杉磯和舊金山 兩地無緣進榜。

該雜誌評論中寫道,沙加緬度國際機場耗資13億美元翻新工程將於2025年完成,包括航廈擴建,13家主要提供當地美食的新餐廳、額外停車場及更流暢的交通動線。翻新後的機場還將開設飛往墨西哥城(Mexico City)、奧蘭多(Orlando)、納什維爾(Nashville)、奧斯汀(Austin)等地直飛航線。雖然沙加緬度距離舊金山(San Francisco)、太浩湖(Lake Tahoe)和優勝美地國家公園(Yosemite National Park)僅數小時車程,但這座加州首府如今正以其獨特魅力而成為令人嚮往的旅行目的地。

旅遊與休閒雜誌評論聖地牙哥,則推崇該城市陽光普照,擁有美麗海灘和蓬勃發展的美食文化。2024年夏季,曾入圍有餐飲界奧斯卡美譽的詹姆斯·比爾德獎(James Beard Awards)的聖地牙哥主廚蒙索德(Tara Monsod)在當地開設現代法式牛排館Le Coq,替這座城市再添魅力。

2025年正逢聖塔蒙尼卡成立150周年。自1875年以來,這座標誌性的南加州濱海城市發生巨大變化,今年尤令人興奮,因為有許多家新餐廳、商店和酒店入駐,包括由備受矚目的冰島建築師和設計師Gulla Jónsdóttir設計的Sandbourne Santa Monica和傲途格精選酒店(Autograph Collection),及緊鄰的新開業聖塔蒙尼卡灘麗晶酒店(Regent Santa Monica Beach)。

除加州景點外,香港、深圳、羅馬、泰國等都名列榜中。民眾可上https://www.travelandleisure.com/best-places-to-go-2025-8739580查看完整報告。