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玫瑰花車裝飾 華人踴躍參與 有奉獻很自豪

記者啟鉻／歐溫岱市即時報導
阿罕布拉市居民郭俐欣為裝飾花車做義工。（記者啟鉻／攝影）
阿罕布拉市居民郭俐欣為裝飾花車做義工。（記者啟鉻／攝影）

2025年1月1日將舉辦第136屆玫瑰花車遊行吸引著全世界的目光，五彩繽紛的花車、歡樂的遊行隊伍和節奏明快的音樂，將為新的一年揭開嶄新序幕。這場南加州年度盛事的重要推手是眾多默默奉獻的義工們，他們在花車遊行前一周開始來到裝飾營地，用雙手打造美輪美奐的花車。

影音：記者啟鉻/拍攝

歐文岱市的Phoenix花車營地，在聖誕節後第二天就進入裝飾了。據現場負責人士稱，每天參與不同時間段輪流裝飾的義工，最多時足有千餘人。27日有17輛花車進行裝飾作業，其中有亞裔居民眾多城市阿罕布拉市（Alhambra）花車「Good Day Dreamin」；國際獅子會花車「Celebrating a Day of Service」，還有Kaiser Permanente花車「More Healthy Days for More Healthy Years」等。洛杉磯菁英獅子會會長陳奇（Millie Chen）與多位成員從事義工為花車裝飾。她表示，已經連續四年參與獅子會花車裝飾，國際獅子會最早參加1948年玫瑰花車遊行。當天部分成員從上午10時開始前來，會一直持續到當晚，這幾天在花車遊行開始前，都會有不同年齡層義工來做奉獻。

菁英獅子會成員柯莉娜（Lina Ke）與剛就讀高一的女兒陳柯兒（Keer Chen）都是首次參與裝飾義工。柯莉娜說，母女倆第一次參與這個活動，非常興奮和感恩。當看到親手裝飾的花車在遊行隊伍中，感覺到有很強參與感，因為親手參與了花車完成過程。她表示，希望女兒不要專注於電玩設備，不要限在自己的小小世界，要多參與社區活動，培養愛心奉獻社會。

阿罕布拉市居民郭俐欣（Jennifer Kuo）說，自己在6歲至14歲時在阿罕布拉市成長，對這座城市很有感情，後來全家搬到其它城市。2024年初又搬回阿市居住，這次很想為該市花車奉獻心力。聖誕節剛過，她就來裝飾花車，心裡很激動。

在裝飾花車現場，除了不少新人參與義工，還有一些義工已經持續數十年參加花車裝飾。來自杜瓦迪市（Duarte）的年逾六旬居民Theresa Prumatico，已經連續40餘年，堅持每年從事花車裝飾義工。她說，在這裡也認識很多朋友，而且自己身體好，受益於多年從事義工。她希望愈來愈多人參與花車裝飾，讓玫瑰花車遊行永遠持續下去。

阿罕布拉市主題花車正在由義工們緊張裝飾中。（記者啟鉻／攝影）
阿罕布拉市主題花車正在由義工們緊張裝飾中。（記者啟鉻／攝影）
華裔母親柯莉娜（右）與女兒陳柯兒（左）首次參與裝飾花車。（記者啟鉻／攝影）
華裔母親柯莉娜（右）與女兒陳柯兒（左）首次參與裝飾花車。（記者啟鉻／攝影）
杜瓦迪市居民Theresa Prumatico持續40年為花車裝飾義務奉獻。（記...
杜瓦迪市居民Theresa Prumatico持續40年為花車裝飾義務奉獻。（記者啟鉻／攝影）
玫瑰花車裝飾現場，很多學生義工參與。（記者啟鉻／攝影）
玫瑰花車裝飾現場，很多學生義工參與。（記者啟鉻／攝影）
洛杉磯菁英獅子會會長陳奇介紹國際獅子會花車。（記者啟鉻／攝影）
洛杉磯菁英獅子會會長陳奇介紹國際獅子會花車。（記者啟鉻／攝影）

阿罕布拉 聖誕節 加州

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