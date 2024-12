玫瑰花車裝飾 華人踴躍參與 有奉獻很自豪

阿罕布拉市居民郭俐欣為裝飾花車做義工。(記者啟鉻/攝影)

2025年1月1日將舉辦第136屆玫瑰花車遊行吸引著全世界的目光,五彩繽紛的花車、歡樂的遊行隊伍和節奏明快的音樂,將為新的一年揭開嶄新序幕。這場南加州 年度盛事的重要推手是眾多默默奉獻的義工們,他們在花車遊行前一周開始來到裝飾營地,用雙手打造美輪美奐的花車。

影音:記者啟鉻/拍攝

歐文岱市的Phoenix花車營地,在聖誕節 後第二天就進入裝飾了。據現場負責人士稱,每天參與不同時間段輪流裝飾的義工,最多時足有千餘人。27日有17輛花車進行裝飾作業,其中有亞裔居民眾多城市阿罕布拉 市(Alhambra)花車「Good Day Dreamin」;國際獅子會花車「Celebrating a Day of Service」,還有Kaiser Permanente花車「More Healthy Days for More Healthy Years」等。洛杉磯菁英獅子會會長陳奇(Millie Chen)與多位成員從事義工為花車裝飾。她表示,已經連續四年參與獅子會花車裝飾,國際獅子會最早參加1948年玫瑰花車遊行。當天部分成員從上午10時開始前來,會一直持續到當晚,這幾天在花車遊行開始前,都會有不同年齡層義工來做奉獻。

菁英獅子會成員柯莉娜(Lina Ke)與剛就讀高一的女兒陳柯兒(Keer Chen)都是首次參與裝飾義工。柯莉娜說,母女倆第一次參與這個活動,非常興奮和感恩。當看到親手裝飾的花車在遊行隊伍中,感覺到有很強參與感,因為親手參與了花車完成過程。她表示,希望女兒不要專注於電玩設備,不要限在自己的小小世界,要多參與社區活動,培養愛心奉獻社會。

阿罕布拉市居民郭俐欣(Jennifer Kuo)說,自己在6歲至14歲時在阿罕布拉市成長,對這座城市很有感情,後來全家搬到其它城市。2024年初又搬回阿市居住,這次很想為該市花車奉獻心力。聖誕節剛過,她就來裝飾花車,心裡很激動。