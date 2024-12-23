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南加天普市三死縱火案 嫌犯張宣漢不認罪

洛杉磯訊
被大火重創的民房，窗戶破碎，門框熏黑，3華人住客死亡。（本報檔案照）
被大火重創的民房，窗戶破碎，門框熏黑，3華人住客死亡。（本報檔案照）

涉嫌10月27日在天普市民宅縱火導致三人死亡的張宣漢（ Xuanhan Zhang，譯音 ），23日午後在洛杉磯縣高等法院過堂（Arraignment）。這名64歲的華人被告不認罪，法官裁示不得保釋，明年1月下旬開庭審案。

高等法院法官托瑞爾巴 (Shelly Torrealba) 裁示，嫌犯張宣漢涉案罪行重大，後果嚴重，不得保釋，還押候審；2025年1月27日返回洛杉磯市中心法庭續審。

今年10月，洛杉磯華人社區天普市一處住宅發生火災，導致三名住客死亡。他們是53歲的曾曉（Xiao Zeng，音譯）、70歲的梁超金（Chaojin Liang，音譯）和57歲的黃文新（Wenxin Huang，音譯）。案發地點位於Sultana大道 6000街區的住宅內。

洛杉磯縣地方檢察官辦公室稱，大火約在半小時內撲滅。法醫在驗屍後表示，曾、梁、黃三人，因高熱受傷（thermal injuries）及吸入燃燒物質死亡。

洛杉磯縣警局雷納加（Hugo Reynaga）介紹，案發後，死者室友找到現場警員報案，確認該處住戶張宣漢涉嫌重大，因故意縱火謀殺，被捕拘留。

據洛杉磯縣地方檢察官辦公室稱，這是一起縱火謀殺案。張宣漢的罪名包括以下特殊情況（special circumstance）指控：多起謀殺（multiple murders）、等待謀殺（murder while lying in wait）和縱火期間謀殺案（murder during the commission of an arson）。此外，張宣漢還被指控犯下兩項謀殺未遂罪，造成另外兩人受傷。

根據監獄記錄，張宣漢自10月27日火災發生後以來，一直被關押。

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