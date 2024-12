南加天普市三死縱火案 嫌犯張宣漢不認罪

被大火重創的民房,窗戶破碎,門框熏黑,3華人住客死亡。(本報檔案照)

涉嫌10月27日在天普 市民宅縱火 導致三人死亡的張宣漢( Xuanhan Zhang,譯音 ),23日午後在洛杉磯 縣高等法院過堂(Arraignment)。這名64歲的華人被告不認罪,法官裁示不得保釋,明年1月下旬開庭審案。

高等法院法官托瑞爾巴 (Shelly Torrealba) 裁示,嫌犯張宣漢涉案罪行重大,後果嚴重,不得保釋,還押候審;2025年1月27日返回洛杉磯市中心法庭續審。

今年10月,洛杉磯華人社區天普市一處住宅發生火災,導致三名住客死亡。他們是53歲的曾曉(Xiao Zeng,音譯)、70歲的梁超金(Chaojin Liang,音譯)和57歲的黃文新(Wenxin Huang,音譯)。案發地點位於Sultana大道 6000街區的住宅內。

洛杉磯縣地方檢察官辦公室稱,大火約在半小時內撲滅。法醫在驗屍後表示,曾、梁、黃三人,因高熱受傷(thermal injuries)及吸入燃燒物質死亡。

洛杉磯縣警局雷納加(Hugo Reynaga)介紹,案發後,死者室友找到現場警員報案,確認該處住戶張宣漢涉嫌重大,因故意縱火謀殺,被捕拘留。

據洛杉磯縣地方檢察官辦公室稱,這是一起縱火謀殺案。張宣漢的罪名包括以下特殊情況(special circumstance)指控:多起謀殺(multiple murders)、等待謀殺(murder while lying in wait)和縱火期間謀殺案(murder during the commission of an arson)。此外,張宣漢還被指控犯下兩項謀殺未遂罪,造成另外兩人受傷。

根據監獄記錄,張宣漢自10月27日火災發生後以來,一直被關押。