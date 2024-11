華人目睹愛車被燒毀 還聽到5聲槍響 斥警不作為

華人Jimmy李停在山腳下的車被燒毀。(受訪者提供)

對於南加華人 Jimmy李來說,今年年初發生的事至今仍是一場噩夢,他停在山腳下的汽車被熊熊烈火燒毀,期間還聽到五聲槍響。但時至今日已近一年,警方對此案沒有任何線索,Jimmy不知道自己為何會遭遇這場飛來橫禍。

案發至今,Jimmy被燒毀的這部Toyota汽車一直就停在家中院子里,從照片看,車身盡毀,留下的只是一部殘骸。對比此前的愛車照片,當事人痛心不已。

事情發生在今年1月6日,像往常一樣,Jimmy在聖伯納汀諾縣(San Bernardino County)巴士度(Barstow)附近爬山,他將車停在山腳下,「這里是可以合法停車的公共道路,我每天都在這爬山,已經堅持三年,因為離家很近,開車幾分鐘就可以到達。」警方報告記錄顯示,具體地址位於巴士度Banyon and Old High way 58。

Jimmy清楚記得,那天早上7時30分左右,他往山上走,大概20分鐘後,突然就聽到山腳下傳來「啪啪啪」接連五聲槍響,緊接著又聽到玻璃破碎的聲音。「我當時覺得很奇怪,怎麼一早就有人開槍,附近雖有部隊駐紮,但不會這麼早開始訓練,而且如果是軍人訓練,槍聲會很密集,不只五聲槍響。」

很快,Jimmy發現自己停車的地方正在冒煙,「我覺得不對,趕緊連跑帶滾的回到山腳下,結果就看到整部車已在火海中。」當Jimmy趕到時,多部消防車、警車也已到達事發地。車主回憶說,「整部車被燒報廢,車身里面也全都燒毀了。」面對愛車在熊熊大火中焚燒,自己卻無能為力,Jimmy說除了緊張害怕,當時整個人都傻掉了,他事後分析表示,「油桶並沒有點燃,應該有人故意縱火燒車。」Jimmy還指出,一個月前,這部車剛做過保養,換過機油,一切顯示正常,因此不可能是自燃導致事故。

案發過程中,Jimmy曾聽到五聲奇怪的槍響,「我懷疑有人先開槍打破車玻璃,再往車里倒汽油燒車,所以整部車十幾分鐘就被燒毀了。」但警方並沒有在現場找到子彈痕跡。Jimmy還分析,自己停車的位置,曾是一部大卡車停的地方,據他所知,此處附近也有土地所有人專門雇人看山,「會不會有人覺得我的車停在這里礙眼,或對我有種族歧視 ,故意要燒車?」