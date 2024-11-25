華人目睹愛車被燒毀 還聽到5聲槍響 斥警不作為

華人Jimmy李停在山腳下的車被燒毀。（受訪者提供）

對於南加華人 Jimmy李來說，今年年初發生的事至今仍是一場噩夢，他停在山腳下的汽車被熊熊烈火燒毀，期間還聽到五聲槍響。但時至今日已近一年，警方對此案沒有任何線索，Jimmy不知道自己為何會遭遇這場飛來橫禍。

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案發至今，Jimmy被燒毀的這部Toyota汽車一直就停在家中院子里，從照片看，車身盡毀，留下的只是一部殘骸。對比此前的愛車照片，當事人痛心不已。

事情發生在今年1月6日，像往常一樣，Jimmy在聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）巴士度（Barstow）附近爬山，他將車停在山腳下，「這里是可以合法停車的公共道路，我每天都在這爬山，已經堅持三年，因為離家很近，開車幾分鐘就可以到達。」警方報告記錄顯示，具體地址位於巴士度Banyon and Old High way 58。

Jimmy清楚記得，那天早上7時30分左右，他往山上走，大概20分鐘後，突然就聽到山腳下傳來「啪啪啪」接連五聲槍響，緊接著又聽到玻璃破碎的聲音。「我當時覺得很奇怪，怎麼一早就有人開槍，附近雖有部隊駐紮，但不會這麼早開始訓練，而且如果是軍人訓練，槍聲會很密集，不只五聲槍響。」

很快，Jimmy發現自己停車的地方正在冒煙，「我覺得不對，趕緊連跑帶滾的回到山腳下，結果就看到整部車已在火海中。」當Jimmy趕到時，多部消防車、警車也已到達事發地。車主回憶說，「整部車被燒報廢，車身里面也全都燒毀了。」面對愛車在熊熊大火中焚燒，自己卻無能為力，Jimmy說除了緊張害怕，當時整個人都傻掉了，他事後分析表示，「油桶並沒有點燃，應該有人故意縱火燒車。」Jimmy還指出，一個月前，這部車剛做過保養，換過機油，一切顯示正常，因此不可能是自燃導致事故。

案發過程中，Jimmy曾聽到五聲奇怪的槍響，「我懷疑有人先開槍打破車玻璃，再往車里倒汽油燒車，所以整部車十幾分鐘就被燒毀了。」但警方並沒有在現場找到子彈痕跡。Jimmy還分析，自己停車的位置，曾是一部大卡車停的地方，據他所知，此處附近也有土地所有人專門雇人看山，「會不會有人覺得我的車停在這里礙眼，或對我有種族歧視 ，故意要燒車？」