南加華女以護膚水療為名 經營情色交易被捕

示意圖。護膚水療中心。（取自pexels)

據KTLA電視台報導，南加 一名華女 涉嫌在范杜拉縣（Ventura）和橙縣 以護膚水療中心為名經營情色交易被捕。警方消息，嫌犯是來自橙縣約巴林達市（Yorba Linda）的44歲華女Amanda Xia。

據范杜拉縣警局消息，2024年初警方接到舉報，位於千橡樹市（Thousand Oaks）北牧場路100街區（100 block of North Rancho Rd.）的一家護膚水療中心Swan Spa涉嫌經營情色交易，警方探員隨即展開調查。有證據顯示，Swan Spa業者Amanda Xia從僱員提供顧客情色交易中獲利。警方表示，「經調查，嫌犯經營的四家護膚水療中心，均提供多名嫖客情色服務。」

警方在掌握充分證據後，拘捕了位於橙縣家中的嫌犯Amanda Xia，罪名是拉皮條、洗錢。11月13日，警方持搜查令對其住處及經營的四家護膚水療中心搜查，地址分別是：位於范杜拉縣千橡樹市的Swan Spa；非建制區Newbury Park的Star Spa（400 block of North Ventu Park Rd.），以及橙縣森林湖市（Lake Forest）的Victoria Spa (23000 block of El Toro Rd.），還有Four Seasons Spa (20000 block of Lake Forest Dr.）。

目前嫌犯Amanda Xia已被拘押，保釋金10萬元。

范杜拉縣警方表示，感謝公眾一直以來的支持，並協助警方打擊犯罪。若有任何其它線索，可致電805-654-2380舉報。