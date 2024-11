南加華女以護膚水療為名 經營情色交易被捕

示意圖。護膚水療中心。(取自pexels)

據KTLA電視台報導,南加 一名華女 涉嫌在范杜拉縣(Ventura)和橙縣 以護膚水療中心為名經營情色交易被捕。警方消息,嫌犯是來自橙縣約巴林達市(Yorba Linda)的44歲華女Amanda Xia。

據范杜拉縣警局消息,2024年初警方接到舉報,位於千橡樹市(Thousand Oaks)北牧場路100街區(100 block of North Rancho Rd.)的一家護膚水療中心Swan Spa涉嫌經營情色交易,警方探員隨即展開調查。有證據顯示,Swan Spa業者Amanda Xia從僱員提供顧客情色交易中獲利。警方表示,「經調查,嫌犯經營的四家護膚水療中心,均提供多名嫖客情色服務。」

警方在掌握充分證據後,拘捕了位於橙縣家中的嫌犯Amanda Xia,罪名是拉皮條、洗錢。11月13日,警方持搜查令對其住處及經營的四家護膚水療中心搜查,地址分別是:位於范杜拉縣千橡樹市的Swan Spa;非建制區Newbury Park的Star Spa(400 block of North Ventu Park Rd.),以及橙縣森林湖市(Lake Forest)的Victoria Spa (23000 block of El Toro Rd.),還有Four Seasons Spa (20000 block of Lake Forest Dr.)。

目前嫌犯Amanda Xia已被拘押,保釋金10萬元。

范杜拉縣警方表示,感謝公眾一直以來的支持,並協助警方打擊犯罪。若有任何其它線索,可致電805-654-2380舉報。