洛縣藝術高中華裔生籌辦節日音樂會

「曲調與寶藏」音樂會和市場博覽會籌委會成員。(Antonio Shyu提供)

洛杉磯 縣藝術高中(Los Angeles County High School for the Arts,LACHSA)一群充滿熱情的華裔 和其他族群學生,將於12 月14 日在東洛杉磯市政中心舉辦一場名為「曲調與寶藏」(Tunes & Treasures)的音樂會和市場博覽會(Concert and Market fair),這是一項由華裔學生主導的社區活動,既有趣又有意義。

活動組織者Antonio Shyu是洛縣藝術高中11年級學生,他是一位音樂家和學生團體「音樂之愛」(Love Through Music)的主席。該活動籌備會聯合主席還有Mayfield 高中的Annie Li 和哈佛西湖高中(Harvard Westlake)的 Annabelle Cheung,他們共同組織該項活動,並且得到了洛杉磯縣政委員蘇麗絲(Hilda Solis)的支持,努力將洛杉磯充滿活力和多元化的社區聚集在一起。

Antonio Shyu介紹,活動當日正值聖誕購物季,在東洛杉磯農夫市場(East LA Farmers Market)和西裔手工藝市集 (Goddess Mercado)同場舉辦,預計數千名遊客來到這個充滿節日氣氛的市場,屆時現場將有 60至80個攤位供應商,以及 5 小時音樂表演。這是享受節日氣氛的完美方式,同時也能支持重要事業,包括洛杉磯縣藝術高中音樂系、聖蓋博谷(SGV)地區資金不足學校的音樂教育計畫,以及為薩爾瓦多(El Salvador)邊緣化兒童提供的教育支持。

因此,這是展示商家產品和服務、接觸廣大社區的絕佳機會。同學們期待華人 商家踴躍參與,攜手打造這場充滿節日氣氛的活動。主辦單位提供商家攤位遮陽敞篷和桌椅,登記後,將把商家的IG廣告轉載到主辦者和贊助者IG,向廣大消費者推送商品和服務,並歡迎華人社區和廠商踴躍參與。