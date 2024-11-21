洛縣藝術高中華裔生籌辦節日音樂會

「曲調與寶藏」音樂會和市場博覽會籌委會成員。（Antonio Shyu提供）

洛杉磯 縣藝術高中（Los Angeles County High School for the Arts，LACHSA）一群充滿熱情的華裔 和其他族群學生，將於12 月14 日在東洛杉磯市政中心舉辦一場名為「曲調與寶藏」（Tunes & Treasures）的音樂會和市場博覽會（Concert and Market fair），這是一項由華裔學生主導的社區活動，既有趣又有意義。

活動組織者Antonio Shyu是洛縣藝術高中11年級學生，他是一位音樂家和學生團體「音樂之愛」（Love Through Music）的主席。該活動籌備會聯合主席還有Mayfield 高中的Annie Li 和哈佛西湖高中（Harvard Westlake）的 Annabelle Cheung，他們共同組織該項活動，並且得到了洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）的支持，努力將洛杉磯充滿活力和多元化的社區聚集在一起。

Antonio Shyu介紹，活動當日正值聖誕購物季，在東洛杉磯農夫市場（East LA Farmers Market）和西裔手工藝市集 （Goddess Mercado）同場舉辦，預計數千名遊客來到這個充滿節日氣氛的市場，屆時現場將有 60至80個攤位供應商，以及 5 小時音樂表演。這是享受節日氣氛的完美方式，同時也能支持重要事業，包括洛杉磯縣藝術高中音樂系、聖蓋博谷（SGV）地區資金不足學校的音樂教育計畫，以及為薩爾瓦多（El Salvador）邊緣化兒童提供的教育支持。

因此，這是展示商家產品和服務、接觸廣大社區的絕佳機會。同學們期待華人 商家踴躍參與，攜手打造這場充滿節日氣氛的活動。主辦單位提供商家攤位遮陽敞篷和桌椅，登記後，將把商家的IG廣告轉載到主辦者和贊助者IG，向廣大消費者推送商品和服務，並歡迎華人社區和廠商踴躍參與。