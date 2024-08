黃薇茜對持刀殺人不認罪,初審聽證會日於8月20日在波莫納高等法院 N法庭舉行。(監控視頻)

涉嫌殺害妻子及企圖殺害其岳母的華人 黃薇茜(Weichien Huang,譯音),8月16日在洛杉磯 縣波莫納高等法院過堂,她被指控謀殺和企圖謀殺兩項重罪名(one count of murder and one count of attempted murder),但是,被告對所控罪名皆不認罪(pleaded not guilty); 法庭定於下周二舉行初審聽證會(Preliminary Hearing)。

被告於7月18日被捕,當時警方接到報案稱在S.Huntington Ave.300街區發生命案,當警方趕到現場時,發現兇嫌手持武士刀在街上行走。另據KTLA電視台一段視頻錄像中,兇嫌在警方命令下,放下武士刀,並舉起滿是血跡的雙手,她身上也有受傷痕跡。

警方隨嫌犯進入案發住宅時,發現一名女子受重傷死亡,另一名女子受傷。據警方資訊,由於所有涉案人都講中文普通話。洛縣 地檢署表示,黃薇茜被指控在家中用武士刀殺害了她的妻子Fei Chen Chen,還涉嫌襲擊了年長的岳母。但這位年長者後在醫院接受了治療後倖存。