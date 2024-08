天普市批准撥號公交合約 確保長者殘障出行便利

天普市計畫與Southland Transit簽訂撥號公交服務合約,若獲批准將至2027年為長者和殘障人士提供可靠、靈活且覆蓋廣泛的交通服務,並投入三輛新車提升乘客體驗。(pexel示意圖)

洛杉磯縣天普 市(Temple City)市議會6日市議會中,全體表決通過為期2年10個月的撥號公交服務(Dial-A-Ride)合約。這份合約將確保天普市及周邊未併入區域的長者和殘障人士,能夠繼續享有可靠的交通服務至2027年6月。

擬議中的合約將與Southland Transit公司簽訂,總額高達約212萬1472元。新合約預計9月1日生效,服務對象包括60歲以上長者和任何年齡的殘障人士。乘客可提前72小時預約,也接受當天預約(視情況而定)。服務範圍除天普市全境外,還涵蓋鄰近城市如亞凱迪亞 市(Arcadia)、艾爾蒙地(El Monte)等地的特定地點。

今年4月29日發布的請求提案要求在5月29日之前提交,市政府共收到兩份投標書,分別來自Southland Transit和Parking Company of America。每份投標書均根據提案中規定的評選標準進行評估。Southland Transit的投標總額為212萬1472.60元,而Parking Company of America的投標總額為203萬9824.80元,兩者相差8萬1647.80元。儘管Southland Transit的投標價格略高,但該公司將提供三輛新車,而Parking Company of America則提供三輛二手車。此外,Southland Transit在過去十年中的出色服務記錄、疫情 期間的快速響應和調整、以及高水準的客戶滿意度,都使其在綜合評價中佔據優勢。

根據合約,每年將提供8060小時的服務。服務時間為周一至周五早7時至晚8時,周六日早7時至下午5時,節假日上午9時至下午5時。首年服務費率為每小時84.85元,第二年87.70元,第三年90.66元。Southland Transit將保留0.5元的單程車費收入,並按月向市府報告。而新合約的通過,確保了天普市的老年人和殘障居民在未來近3年內能夠繼續獲得可靠、靈活的交通服務,進一步提升了市民的生活品質。