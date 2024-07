通膨未歇 10元能吃飽嗎？看看能買到些什麼。

包括麥當勞等一些連鎖速食店,不定時推出十元以下套餐。(麥當勞官網)

加州橙縣 紀事報報導,物價飆漲的今天,要吃到十元速食餐點再也不是易事,部分速食連鎖店為打開低迷銷售,有時仍可看到十元內速食套餐促銷價,然若想要在不同速食店,用十元預算 買到漢堡、配菜、飲料和甜點,恐怕是個不小的挑戰。

麥當勞(McDonald)今夏率先推出五元和六元套餐,接著是漢堡王(Burger King)。這些組合是用菜單上價格最低的商品和類似兒童餐的小份量餐點組合而成。

橙縣紀事報選擇總部設在南加州的五家均提供漢堡的速食連鎖店,進行十元購買餐點的測試,不使用會員獎勵、優惠或兒童餐,結果好壞參半。

Del Taco:這家總部位於森林湖(Lake Forest)連鎖店,主打墨西哥食品,但也有漢堡與薯條。該店有一個超值套餐Real Deal,包括幾個配菜,價格在一至二元間。最便宜的漢堡Del起司漢堡(Del Cheeseburger)為3.29元,再加點一個1.49元的塔可(taco)點心、1.99元Mini Churros和2.19元的冰咖啡,總計8.68元。deltaco.com。

In-N-Out漢堡:選擇三號套餐,包括一個無起司的漢堡,中份薯條和中杯汽水。該店不提供甜點,因此將汽水改為一半是Barq沙士和一半香草奶昔的root beer float,這是該店秘密菜單之一。奶昔價格為三元,三樣物品總計9.56元。in-n-out.com。

Carl's Jr.:預算十元內,可選擇Double Take混搭菜單,該菜單價格持續至8月13日,選擇兩種品項共六元,如辣起司堡(Spicy Lil' Cheeseburger)和小份薯條,再加上1%巧克力牛奶代替甜點,三樣物品共計9.45元。carlsjr.com。

麥當勞:目前有限時優惠,汽水每杯1.49元。然若點一個起司漢堡(Cheeseburger)、小份薯條、蘋果派和一杯汽水,包括銷售稅總價為10.29元。mcdonalds.com

Jack in the Box:該連鎖店有低於四元的Munchies Under $4,但根據橙縣紀事報,無法找到十元買到四樣商品的方式。儘管從網站中列出的價格,可以9.99元買到四樣商品,然實際店裡價格卻略高。如該店標誌性兩個塔可99美分,店裡價格為1.99元。因此購買一個Jr. Jumbo Jack、兩個塔可、Mini Churros和小杯汽水,總價11.81元。https://www.jackinthebox.com/。