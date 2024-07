只花74萬元 在南加打造皇室貴族般莊園

諾蘭在海梅特的房地產,包括一個游泳池,寬闊的院子和畜養珍禽異獸的空間。

笛安諾蘭(DeeAnn Noland)在南加州 給自己創建了一塊樂土,她的房地產 高踞在山岡上,占地將近七英畝,俯瞰著下方的市區。從外觀上看,這不像個住家,反而像個度假旅館。這個西班牙別墅式的建築,內部面積有6000平方呎,室外有一個游泳池,幾棵棕櫚樹遮住了部分炎陽。

但她的夢幻家園不在比佛利山(Beverly Hills),也不在貝萊爾(Bel-Air)或馬里布(Malibu),它是在海梅特(Hemet),而且她只花了74萬元就買到了這棟豪宅。

南加州有一些富人聚居的「豪奢飛地」(luxury enclaves),但在這些與外世幾乎隔絕的地方買房子,首先必須有雄厚的資金。在房價飛漲的今日,有些洛杉磯 客想擺脫大城市,搬往既熱又乾又很偏遠的地區,比如河濱縣、聖伯納汀諾縣或科恩縣(Kern County),找尋超廉價的大宅。

在洛杉磯及其近郊,100萬元如今可能連雙臥房的獨立屋都買不到。但是如果開車幾個小時來到偏鄉,100萬元可以買到你的夢幻家園。67歲的笛安成長於洛杉磯東郊的阿罕布拉市,結婚以後跟丈夫曼紐爾(Manuel)買的第一棟房子是在鮑德溫公園市,那房子的後院面積簡直小得可憐。

養飛禽走獸如熱帶天堂

從那時起,她就開始嚮往開闊的空間,房子越買越遠離市中心區,買的房子越來越大,但價錢只跟賣掉的房子一樣多。第一次是搬到離尤開帕(Yucaipa)不遠的櫻桃谷(Cherry Valley),占地一畝的土地上有一棟2600平方呎的房子。2015年她賣掉了那棟房子,買下海梅特的這棟豪宅,構築出一個熱帶天堂,養了一群馬羊,蓄了幾隻遠方異域才有的珍禽,包括大嘴鳥(toucans)和非洲冠鶴(African crowned cranes)。

笛安的經濟情況不錯,但她絕對算不上是富豪。她的亡夫是位土木工程師,薪水相當好,她現在以繁殖動物賺些外快,在海梅特這個物價便宜的地方,她過著像皇室貴族般的好日子。

海梅特位於聖哈辛托谷(San Jacinto Valley),這裡的家庭年收入中間值是4萬9901元,根據網路房地產商Zillow的數據,這裡的房價中間值是44萬4221元。五年前「商業內線」(Business Insider)把它評為全美國最差居住城市的第44名,主要的劣點是貧戶太多、犯罪率高。

不用出門就可暢遊世界

7月份記者去訪問笛安的那個星期二,還沒到中午戶外的氣溫已經達到100度。但笛安並不介意,她說「我有冷氣和游泳池」。她指出,海梅特也有遊民和犯罪的問題,但她很少往市區去,她已經習慣待在家裡。

買海梅特這棟房子省下的錢,笛安用來把她的莊園轉化為一個她永遠都不想離開的樂園。她說:「因為我養了這麼多動物,所以我也不可能外出旅行,因此我把每一個房間布置成一個我最嚮往的旅遊景點。」

她的起居間是一個以海洋為主題的布置,廚房的一角用許多植物裝飾成熱帶雨林(tropical rainforest)。小書房逐漸演化成一個非洲草原(African safari),牆上掛著仿斑馬皮,地面上站著幾隻木刻的大象,角落裡有幾枚假的鴕鳥蛋,還有一隻六呎高的填充長頸鹿。她說:「我不用離開家門,就可以暢遊世界。」

逛街、上五星級餐廳不再重要

洛杉磯之所以會成為全國房地產最貴的地點之一,自然是有它的理由:氣候不冷不熱,離海邊很近,有很多富豪區提供豪奢的享受方式。以布倫塢(Brentwood)為例,最便宜的房子是200萬元,最貴的超過5000萬元。影視政商名人從他們的山邊豪宅出來,到布倫塢鄉間市場購物。

但是在海梅特、棕櫚谷(Palmdale)、山脊頂(Ridgecrest)這類的偏僻地方,奢華享受的選擇就變得非常有限,富人能夠進餐與購物的地方,就是一般人去的地方,譬如當地的商店、連鎖的餐廳、標的百貨(Target)和沃爾瑪(Walmart)以及家得寶(Home Depot)等等。但是有些在偏遠地方買豪宅的人,已經發現了如何彌補缺乏豪奢生活方式的辦法。

在聖迪馬斯經營房地產的拿波里(Joe Napoli)指出,這些人不須要去比佛利山的Rodeo Drive購物,他們在網上買,東西就會送達家門口。他們不必上五星級餐廳進餐,他們有能力在自己的廚房裡烹調出美食。對這些人來說,逛店購物、上餐廳宴飲都已是過眼雲煙了。

去年,拿波里經手銷售了一個南加州出現的一個最怪異的房地產,那是一座位於棕櫚谷一個山巔上的巨大建築。棕櫚谷標榜房價便宜,中間值只剛超過50萬元。但商業內線2019年把棕櫚谷的生活品質評得比海梅特還差,把它稱為「加州法拍屋首都」(foreclosure capital of California),這裡有將近五分之一的居民屬於貧戶。

但是光看這座龐然巨物,你絕對不會認為它會出現在不好的區。外觀上它看起來像一排排體育館的看台,從裡面看它像是巨狼度假旅館(Great Wolf Lodge)。這間巨宅位於很高的山頂,連住在市區另一端的弗羅瑞斯(Rose Flores)都可以從她的公寓窗口看到,她說「那不像一間住宅,反而像一座度假旅館。」

這座大宅在陽光下閃閃發亮,彷彿是高高駕臨在芸芸眾生之上的現代城堡。主屋後面是用一座三層樓高的鋼樑玻璃外殼罩住,形成一個室內中庭,把沙漠的熾熱高溫擋在外面,裡面有一座游泳池和花園。這是建築師布勞諾爾(J. Herbert Brownell)的作品。

布里爾夫婦(Eric and Nannette Brill)在2023年11月以135萬元買下,這個價錢在洛杉磯附近的好區,譬如銀湖區(Silver Lake)或是高地公園區(Highland Park),可能連一個三臥小平房(bungalow)都買不到。

布里爾夫婦跟笛安的情況很類似,他們也是經過幾個步驟遠離市井塵囂。他們原本是住在海邊的派洛斯福德莊(Palos Verdes Estate),後來搬到西柯汶那市,最後來到棕櫚谷。他們是被這座巨宅的規模和周圍壯闊的景觀所吸引,也喜歡此區地形的特殊美感。他們經常開著他們的古典1972年份吉普車,在聖蓋博山脈(San Gabriel Mountains)裡迂迴曲折的天使森林公路上憑虛御風。

他們不在乎沒有豪奢血拚或五星級餐廳的選擇,布里爾先生說,我們這裡有波多黎各(Puerto Rico)之外最棒的波多黎各和古巴美食,這家叫「巴拉科阿」(Baracoa,古巴關塔納摩省的城市)的餐廳,從他們家開車只要十分鐘,而且棕櫚谷有好幾個購物中心。

疫情促富人買沙漠山區豪宅

庫珀(Kenward Cooper)是這間巨宅的賣方經紀人,他表示疫情爆發以後,富人到沙漠和山區買豪宅的風潮興起,他們發現用同樣的錢,能買到的地大了很多,增加了隱私的保障,雖然周遭的奢華享受選擇很少,但還是值得的。

他說:「很多人願意犧牲一些生活品質,來這裡買他們想要的豪宅,更何況棕櫚谷剛開了第一家「豆芽農夫市場」(Sprouts Farmers Market)的有機超市,等「全食超市」(Whole Foods)也進駐的時候,情況就會更不一樣了。另外,在一個小社區裡擁有最大的房子,屋主會有很大的驕傲感,就好像自己是小池塘裡面最大的那條魚一樣,作為山大王很自然的會讓人自信滿滿。」

在鳥不生蛋的地方擁有一棟豪宅,似乎會讓屋主感覺一夜之間從中產階級跳升到富豪階級。不過市場本來就是難以預料的,雖然在偏鄉買豪宅的人在疫情中增加,但畢竟願意花幾百萬在僻壤中買房的人還是不多。過去幾年洛杉磯地區的房地產價格一直在穩定攀升,有些房子比疫情爆發前翻倍或變成三倍。

在洛杉磯買房地產通常是安全的投資,土地是保值的主要原因,不是建築物。那就是為什麼有些有錢人去買豪宅,買到以後卻把舊房子剷平的原因。還有些人是買空地,但幾十年都不去蓋房子。

在貝克斯菲(Bakersfield)做房地產經紀人的戈登(William Gordon)指出,在洛杉磯地區,土地比地面上蓋的房子值錢,但在貝克斯菲卻剛好相反,土地上建的房子或其他改進方式,遠比土地本身值錢。正因為如此,偏遠地區的豪宅越蓋越大,多加一間偏屋,多加一個特別美妙的游泳池,屋主會覺得將來可以值回票價,但是要找到另一條大魚來住在小池塘裡,那可能並不容易。

像貝克斯菲這樣有相當規模的城市,而且在石油和農業方面有相當的重要性,宮殿式的豪宅確實有相當的需求。戈登在2017年代售一棟有9595平方呎的豪宅,這位年長屋主想要換一間比較小的房子住。正好有一位當地的年輕外科醫師想升級買大的房子,最後戈登幫兩人協調,把房子互相交換,醫生把差價給豪宅的賣家,成就了一樁兩全其美的交易。

戈登表示,很多人一聽到貝克斯菲就聯想到趕牛棍和大熱天,但其實貝克斯菲還是有一些吸引人的地方。對某些人而言,在沙漠裡能撿到的便宜絕對不可錯失。

Mansions in the desert: Why Californians buy big in cheap, remote areas