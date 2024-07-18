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台裔溫智宇向UCI捐5000萬 助力橙縣首所公衛學院

洛杉磯訊
UCI獲台裔企業家溫智宇家族5000萬元捐贈，將公共衛生項目升格為Joe C. Wen人口與公共衛生學院，成為橙縣首所公共衛生學院。（取材至爾灣加大）
UCI獲台裔企業家溫智宇家族5000萬元捐贈，將公共衛生項目升格為Joe C. Wen人口與公共衛生學院，成為橙縣首所公共衛生學院。（取材至爾灣加大）

爾灣加大（UCI）7月18日宣布，該校公共衛生項目獲得加州大學董事會批准，正式升格為Joe C. Wen人口與公共衛生學院（Joe C. Wen School of Population and Public Health）。這一舉措使該校成為橙縣首所公共衛生學院，同時也是加州大學系統中的第四所公共衛生學院。

新設立的學院以台裔企業家溫智宇（Joe C. Wen）命名，以表彰溫氏家族慷慨捐贈5000萬元，其中4250萬元將專門用於支持新學院的發展。爾灣加大校長吉爾曼（Howard Gillman）表示，該學院將致力於教育、研究及與社區合作，以應對當前公共衛生領域面臨的各種挑戰。

新學院由健康、社會和行為學教授阿爾巴拉（Bernadette Boden-Albala）擔任創始院長。她強調，該學院將成為基於證據的公共衛生科學研究的重要基地，專注於研究和影響人口層面的社會、生物和行為問題。阿爾巴拉表示：「我們衷心感謝社區的鼎力支持和不懈努力，這所新學院有望成為創新培訓和前沿研究的重要中心。」

爾灣加大自2003年設立公共衛生項目以來，已取得長足發展。目前，該校設有環境與職業健康系、流行病學和生物統計學系、健康社會和行為系及人口健康和疾病預防系，並提供九個學位課程。值得一提的是，該校現已成為全美本科生人數最多的大學之一，約有1300名學生就讀，一年級入學人數更是增加140%。吉爾曼指出，Joe C. Wen人口與公共衛生學院的成立是爾灣加大發展史上的重要里程碑。他相信，該學院將在橙縣公共衛生基礎設施中發揮關鍵作用，並有望成為全國公共衛生領域的典範。

值得一提的是，爾灣加大的公共衛生教員在新冠疫情期間表現尤為突出。不但與橙縣衛生保健機構密切合作，積極參與多個區域工作組，也為接觸者追蹤和限制病毒傳播提供專業建議。近年來，該校在研究方面也取得顯著進展。過去五年，研究經費增長三倍，2023-24財年達到2300萬元，研究營運預算更高達3800萬元。阿爾巴拉表示，學院的升格將使更多學生有機會獲得世界一流的培訓。除了溫智宇家族的捐贈外，學院還獲得爾灣健康基金會（Irvine Health Foundation）1400萬元的捐贈，這筆資金將用於設立七個捐贈席位，以招募和留住公共衛生領域的頂尖學者。

Joe C. Wen人口與公共衛生學院隸屬於Susan & Henry Samueli健康科學學院，該學院還包括醫學院、Sue & Bill Gross護理學院、藥學與製藥科學學院及蘇珊·薩穆埃利綜合健康研究所。在One Health聯盟的支持下，學院將各健康學科緊密聯繫，進一步增強其綜合實力，充分體現該校對培養多元化醫療保健人才的堅定承諾。

爾灣加大於2019年2月啟動名為「輝煌未來」（Brilliant Future）的大型項目，旨在提高社會各界對爾灣加大的認識和支持。該項目的目標是吸引75000名校友參與，並籌集20億元的慈善投資，以實現學生成功、健康和研究等方面的卓越成就。Joe C. Wen人口與公共衛生學院的成立無疑將在這一項目中發揮重要作用。

爾灣加大 加州大學 橙縣

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