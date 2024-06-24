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間歇性斷食啟動「代謝開關」 華裔教授親測有效

洛杉磯訊
何鼎展示貼在手臂上的葡萄糖監測貼片，與他的每日飲食。（圖／受訪者提供）
何鼎展示貼在手臂上的葡萄糖監測貼片，與他的每日飲食。（圖／受訪者提供）

新加坡國立大學楊潞齡醫學院數位醫學研究所（Institute for Digital Medicine at the Yong Loo Lin School of Medicine）所長何鼎（Dean Ho）教授，以自己為實驗對象，開展了一項前所未有的、為期七個月的間歇性斷食研究。它結合了數位健康技術，展示了這種飲食方式的潛在好處，其成果於近日發表於美國國家科學院（NAS）與牛津大學出版社合作出版的同行評審期刊PNAS Nexus上。

何鼎體質健康，長期進行重量及有氧訓練。在2023年5月至11月期間，他每天斷食20小時，其餘時間僅攝入綠葉蔬菜、食用種子、橄欖油、瘦肉蛋白和其他地中海飲食中的常見食物，並配合嚴格的健身計畫。同時，他使用了感測器和可穿戴設備，監測血酮（ketones）、血糖、血壓和體重。

七個月下來，他的健康狀況顯著改善，體重減少7.5公斤（約16.5磅），握力增加20%，能夠舉起比以前重10%的重量，並在40分鐘內完成了1000次伏扡挺身（俯臥撐）。研究結果表明，間歇性斷食和運動可迅速影響酮體水平（ketone levels），並且清晰可測，在達到一定水平後便開啟了「代謝開關」（metabolic switch），將體內主要能量來源從糖轉變為脂肪，進入酮症狀態（ketosis）。研究結果還表明，個人可以根據自身健康數據動態，個性化定制其健康管理策略。

何鼎並不建議所有人每天都要斷食20小時，而應找到對自己安全並且適合的時間表。從平日的小習慣開始，是建立全面健康計畫的好方法——包括咖啡不加糖，然後逐步不加牛奶，不攝入含糖食物等。同時，享受過程也很重要，不宜直接進行激進的斷食計畫。此外，存在既有健康狀況的人，在實施斷食計畫前，諮詢醫生非常重要。

何鼎在洛杉磯長大，並在派洛斯福德斯（Palos Verdes）完成小學至高中學業，後於洛加大取得生理學學士、生物醫學工程碩士及博士學位，2012年成為洛加大教授。現為新加坡國立大學生物醫學工程系系主任、教務長講座教授（Provost's Chair Professor）。他曾獲玉山科技學會獎學金，也是南加州中華科工學會（CESASC）永久會員，並於2023年獲頒CESASC成就獎。

新加坡 洛加大 加州

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