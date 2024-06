加州創新教育項目 23名在押囚犯獲爾灣加大學位

23名在押囚犯透過大學與監獄合作計畫獲頒學士學位,這是加州大學系統的首舉。(abc7電視台)

近日,加州高等教育史上迎來了一個新的里程碑。23名來自聖地牙哥(San Diego)多諾萬懲教所(Richard J. Donovan Correctional Facility)的在押囚犯,通過爾灣加大 (University of California, Irvine, UCI)與加州矯正及康復局(California Department of Corrections and Rehabilitation, CDCR)的合作,成功獲得社會學學士學位,這是加州大學 系統首次向在押囚犯頒發學位。

這些畢業生通過「透過教育學位提升美好未來」(Leveraging Inspiring Futures Through Educational Degrees, 簡稱LIFTED)計畫獲得學位。該計畫讓被監禁的學生能夠以大三學生身分轉入UCI,並在服刑期間完成學業,獲得社會學學士學位。

在畢業典禮上,UCI校長吉爾曼(Howard Gillman)稱此次畢業典禮意義重大,不僅對畢業生及家屬影響深遠,對整個校園社群亦然。LIFTED計畫主任暨UCI教授瑞特(Keramet Reiter)指出,此次畢業典禮是歷史性時刻,首批在押學生從全美前十大公立大學畢業,也展現州立機構間的成功合作。

CDCR部長麥康伯(Jeff Macomber)表示,此舉體現「加州模式」,證明了刑事司法改革對囚犯康復、司法公平及社區安全的重視。他強調,與加大合作不僅為囚犯提供了教育機會,更為其未來的成功鋪路,同時提升社區安全。

該計畫於2022年秋季啟動,首批學生開始接受教師指導的課程。同年,加州州長紐森(Gavin Newsom)和州議會在五年內撥款180萬元支持和擴展這一計畫。目前,已有超過1萬1000名州立監獄 囚犯正在參加大學課程。研究表明,參加教育計畫的囚犯在釋放後三年內重返監獄的可能性比未參加者低48%。