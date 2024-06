巴沙迪那重申煙火禁令 違法者可逮捕判刑罰金

國慶節假日,巴沙迪那市及南加州多地禁止燃放煙火。(本報檔案照)

國慶假期將至,洛杉磯 縣巴沙迪那(Pasadena)市府再度重申,該市已經明令禁止各類煙火,而且執法絕不寬貸,鼓勵民眾看到就報。違者可能遭到逮捕、車輛扣押,甚至一年有期徒刑與最高5萬元罰金。

特別是看似無害的仙女棒,事實上可達1200度的高溫,非常容易燒傷或引發火災。國家防火協會(National Fire Protection Association)統計,絕大多數的煙火傷害都來自「安全合理」的施放,類型也是仙女棒、煙火噴泉等不會爆炸或亂飛的。但就算是這類煙火,也在巴沙迪那市的禁令中。

市府在聲明中重申,保護社區、小孩、家園與土地免於煙火災害,最關鍵的就是「看到就報」(If you see something, say something.)。市民可以透過電話通報市警局(626-744-4241),或是透過App 「巴沙迪那市政中心」(Pasadena CSC),App在Google Play與蘋果App Store都可免費下載。

基於防火考量,行之有年的「7月4日AmericaFest煙火秀」也被取消,當天在Rose Bowl Stadium改為舉行足球 賽。停辦AmericaFest的決定引發地方人士的不滿,要求恢復舉辦,不過市府態度堅決,至少今天是看不到AmericaFest了。

市府的通報除了提醒,屋主與租客都須為煙火施放負擔刑責,還強調警方會在國慶假期加強巡邏,不只取締煙火,還會加強對違規停車開單。市府強調的重點,除了「看到就報」與「煙火零容忍」外,還有下列五點:

1. 合理慶祝,喝酒場合一定要指定安全駕駛。

2. 戶外活動要記得遮蔭,並且補充水分。

3. 烤肉區、泳池邊一定要安排專人看守。

4. 緊急事件可打911或626-744-4241報案,尤其是非法煙火,因為受害的可能就是自己家。