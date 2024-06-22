巴沙迪那重申煙火禁令 違法者可逮捕判刑罰金

國慶節假日，巴沙迪那市及南加州多地禁止燃放煙火。（本報檔案照）

國慶假期將至，洛杉磯 縣巴沙迪那（Pasadena）市府再度重申，該市已經明令禁止各類煙火，而且執法絕不寬貸，鼓勵民眾看到就報。違者可能遭到逮捕、車輛扣押，甚至一年有期徒刑與最高5萬元罰金。

特別是看似無害的仙女棒，事實上可達1200度的高溫，非常容易燒傷或引發火災。國家防火協會（National Fire Protection Association）統計，絕大多數的煙火傷害都來自「安全合理」的施放，類型也是仙女棒、煙火噴泉等不會爆炸或亂飛的。但就算是這類煙火，也在巴沙迪那市的禁令中。

市府在聲明中重申，保護社區、小孩、家園與土地免於煙火災害，最關鍵的就是「看到就報」（If you see something, say something.）。市民可以透過電話通報市警局（626-744-4241），或是透過App 「巴沙迪那市政中心」（Pasadena CSC），App在Google Play與蘋果App Store都可免費下載。

基於防火考量，行之有年的「7月4日AmericaFest煙火秀」也被取消，當天在Rose Bowl Stadium改為舉行足球 賽。停辦AmericaFest的決定引發地方人士的不滿，要求恢復舉辦，不過市府態度堅決，至少今天是看不到AmericaFest了。

市府的通報除了提醒，屋主與租客都須為煙火施放負擔刑責，還強調警方會在國慶假期加強巡邏，不只取締煙火，還會加強對違規停車開單。市府強調的重點，除了「看到就報」與「煙火零容忍」外，還有下列五點：

1. 合理慶祝，喝酒場合一定要指定安全駕駛。

2. 戶外活動要記得遮蔭，並且補充水分。

3. 烤肉區、泳池邊一定要安排專人看守。

4. 緊急事件可打911或626-744-4241報案，尤其是非法煙火，因為受害的可能就是自己家。