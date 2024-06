華人王孝宏走失 洛縣警局和家屬尋人

洛縣警局找尋失蹤華人啟事。(LASD)

洛杉磯 縣警局(LASD)6日發布尋人啟事,王孝宏(Xiao-hong Wang),男性,中國人,身高170釐米,體重119磅,體型消瘦。不會英語,說寧波方言。2024年6月5日下午4:30分左右走失在拉朋地的舊城區域(500 block of Daleford Drive in the city of La Puente)。當時上身穿深紫色長袖T恤,黑色運動褲,綠色運動鞋,頭戴草帽,推著一個藍紫色三輪車,車上裝了多袋黑色大垃圾袋,袋子裡都是垃圾桶撿的塑料瓶。家屬已經報警,但至今未回。家人十分著急,請知情者與其女兒聯繫,萬分感謝!

知情者請致電家屬Angela Khang,電話 626-589-8950 或626-589-8939;或洛杉磯縣警局資訊處(Sheriff's Information Bureau), 總機 213-229-1700, 縣警局地址:

Los Angeles County Sheriff's Department

211 West Temple Street,

Los Angeles California 90012

http://www.lasd.org