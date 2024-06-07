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華人王孝宏走失 洛縣警局和家屬尋人

洛杉磯訊
洛縣警局找尋失蹤華人啟事。（LASD）
洛縣警局找尋失蹤華人啟事。（LASD）

洛杉磯縣警局（LASD）6日發布尋人啟事，王孝宏（Xiao-hong Wang），男性，中國人，身高170釐米，體重119磅，體型消瘦。不會英語，說寧波方言。2024年6月5日下午4:30分左右走失在拉朋地的舊城區域（500 block of Daleford Drive in the city of La Puente）。當時上身穿深紫色長袖T恤，黑色運動褲，綠色運動鞋，頭戴草帽，推著一個藍紫色三輪車，車上裝了多袋黑色大垃圾袋，袋子裡都是垃圾桶撿的塑料瓶。家屬已經報警，但至今未回。家人十分著急，請知情者與其女兒聯繫，萬分感謝!

知情者請致電家屬Angela Khang，電話 626-589-8950 或626-589-8939；或洛杉磯縣警局資訊處（Sheriff's Information Bureau）， 總機 213-229-1700， 縣警局地址：

Los Angeles County Sheriff's Department

211 West Temple Street,

Los Angeles California 90012

http://www.lasd.org  

洛杉磯

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