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紀念台灣關係法45周年 駐洛經文處和UCLA論壇

洛杉磯訊
與會貴賓合影：（右起）國際知名兩岸議題專家裴敏欣教授、紀欽耀處長、UCLA柏克國際關係中心主任Kal Raustiala、USC國際研究中心暨韓國研究所主任康燦雄（David Kang）、UCLA法學院王立德（Alex Wang）教授、UCLA亞太中心主任周敏教授、知名藝術收藏家Stefan Simchowitz。（經文處提供）
與會貴賓合影：（右起）國際知名兩岸議題專家裴敏欣教授、紀欽耀處長、UCLA柏克國際關係中心主任Kal Raustiala、USC國際研究中心暨韓國研究所主任康燦雄（David Kang）、UCLA法學院王立德（Alex Wang）教授、UCLA亞太中心主任周敏教授、知名藝術收藏家Stefan Simchowitz。（經文處提供）

2024年適逢「台灣關係法」（Taiwan Relations Act, TRA）立法45週年，為紀念此一重要歷史時刻，並前瞻台美中三邊關係的未來走向，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處與洛杉磯加州大學（UCLA）亞太中心（APC）及柏克國際關係中心（BCIR）合作，於6月5（周三）晚舉辦「美台中三邊關係—台灣關係法45週年紀念論壇（Forum on US-Taiwan-China Trilateral Relations: Commemorating the 45th Anniversary of the Taiwan Relations Act）」，邀請國際知名兩岸議題專家裴敏欣教授及南加州大學（USC）國際研究中心暨韓國研究所主任康燦雄（David Kang）對談，深入分析台美中關係的過去、現在與未來。

經文處紀欽耀處長致歡迎詞表示，TRA自1979年生效迄今，已經成為台海和平與穩定的基石，並催化台美雙邊商業、文化及多個領域的交流。台灣感謝美方在過去45年來的支持，也將持續加強與美國等理念相近國家之間的合作，期盼台美避免雙重課稅案等雙邊關切議題能順利取得進展。此外，紀處長指出，中國政府持續扭曲聯合國大會第2758號決議，妄稱台灣是中華人民共和國的一部份。因此，台灣人民感謝美國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）澄清聯大第2758號決議的內容，也感謝亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）近期在聯邦參議院聽證會中發言，導正中國對聯大第2758號決議的錯誤解讀。展望未來，台灣將持續與美方緊密合作，共同面對未來的挑戰，一同維護台海和平穩定，並推進雙方共享的價值與利益。

裴敏欣及康燦雄回顧「台灣關係法」自1979年迄今的影響，梳理台美中關係過去的脈絡、分析當今國際局勢現狀，並對台灣的未來進行研析與展望。與會貴賓踴躍提問，現場氣氛熱烈。當晚活動吸引逾50位多國駐洛杉磯領事團成員、民選官員、媒體代表、企業領袖及僑團幹部參加，主辦單位也提供豐盛的台灣美食及飲品以饗嘉賓。

紀欽耀處長致詞。（經文處提供）
紀欽耀處長致詞。（經文處提供）

加州大學 洛杉磯 台灣關係法

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