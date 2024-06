紀念台灣關係法45周年 駐洛經文處和UCLA論壇

與會貴賓合影:(右起)國際知名兩岸議題專家裴敏欣教授、紀欽耀處長、UCLA柏克國際關係中心主任Kal Raustiala、USC國際研究中心暨韓國研究所主任康燦雄(David Kang)、UCLA法學院王立德(Alex Wang)教授、UCLA亞太中心主任周敏教授、知名藝術收藏家Stefan Simchowitz。(經文處提供)

2024年適逢「台灣關係法 」(Taiwan Relations Act, TRA)立法45週年,為紀念此一重要歷史時刻,並前瞻台美中三邊關係的未來走向,駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處與洛杉磯加州大學 (UCLA)亞太中心(APC)及柏克國際關係中心(BCIR)合作,於6月5(周三)晚舉辦「美台中三邊關係—台灣關係法45週年紀念論壇(Forum on US-Taiwan-China Trilateral Relations: Commemorating the 45th Anniversary of the Taiwan Relations Act)」,邀請國際知名兩岸議題專家裴敏欣教授及南加州大學(USC)國際研究中心暨韓國研究所主任康燦雄(David Kang)對談,深入分析台美中關係的過去、現在與未來。

經文處紀欽耀處長致歡迎詞表示,TRA自1979年生效迄今,已經成為台海和平與穩定的基石,並催化台美雙邊商業、文化及多個領域的交流。台灣感謝美方在過去45年來的支持,也將持續加強與美國等理念相近國家之間的合作,期盼台美避免雙重課稅案等雙邊關切議題能順利取得進展。此外,紀處長指出,中國政府持續扭曲聯合國大會第2758號決議,妄稱台灣是中華人民共和國的一部份。因此,台灣人民感謝美國務院亞太副助卿藍墨客(Mark Lambert)澄清聯大第2758號決議的內容,也感謝亞太助卿康達(Daniel Kritenbrink)近期在聯邦參議院聽證會中發言,導正中國對聯大第2758號決議的錯誤解讀。展望未來,台灣將持續與美方緊密合作,共同面對未來的挑戰,一同維護台海和平穩定,並推進雙方共享的價值與利益。