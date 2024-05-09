竊跑車賊等紅燈竟睡著 警盤查慌忙逃車毀人亡

嫌犯拒絕警察檢查，駕車超速逃離後撞毀身亡，劇烈的碰撞衝擊力將蘭博基尼一分為二。（LAPD）

洛杉磯 市警察局（LAPD）最新發布的影片顯示，一名51歲的嫌犯杜根 (Elliott Dugan)駕駛一輛偷來的蘭博基尼被警察攔停後逃逸，以超過100邁的速度撞毀後身亡。

視頻來源：LAPD，洛杉磯採訪中心後製

這起事件發生在4月6日（周六）凌晨5點左右，當時司機在洛杉磯瑞西達大道（Reseda Boulevard ）謝爾曼路（ Sherman Way）等紅燈，警方發現他在蘭博基尼 （Lamborghini Huracán）的方向盤前睡著了，隨即展開攔停。

影片顯示，警方走到車前與司機交談並索取他的身份證件時，他告訴警方這輛蘭博基尼是租來的。

警察回到巡邏車上查找有關嫌犯及其車輛的信息。他發現杜根有多項重罪逮捕令，而這輛蘭博基尼也被報告為失竊車輛。

警察要求杜根下車，但他拒絕了，並與警察發生爭執，並反覆詢問他做錯了什麼。當警察說他的車輛涉嫌被盜時，杜根否認了這一說法，然後突然啟動引擎並加速逃離。

警察迅速跳上車追捕杜根。追擊影片顯示杜根在地面街道上的時速超過110邁。追逐開始後不久，這輛蘭博基尼撞上了瑞西達（Reseda）Vanalden大道和謝爾曼路交叉口附近的中央隔離帶和幾棵樹。

趕到的警察發現道路上散落著大量汽車碎片，劇烈的碰撞衝擊力將蘭博基尼一分為二，警察隨後撲滅了幾塊仍在冒煙的中型碎片。杜根的屍體被拋出撞擊地點數百呎外。警方對該地區進行了幾分鐘的搜查後，最終在附近一棟公寓樓前的人行道上發現了他的屍體，並當場宣布死亡。

猛烈的撞擊導致大量碎片散落到謝爾曼路沿街停靠的汽車。一些車輛受到中度至嚴重損壞，車窗和車頂被毀。這起致命事故仍在調查中，目前警方沒有公布有關嫌犯或被盜車輛的更多細節。