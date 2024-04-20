南加大專校友會匹克球大賽 70好手競技聯誼

南加州中國大專院校聯合校友會20日舉辦台灣海外大專院校聯盟首届匹克球（Pickleball）聯誼大賽，來自15所台灣高校的匹克求球好手同場競技，42所大學校友會共襄盛舉。（記者楊青/攝影）

南加州 中國大專院校聯合校友會20日舉辦台灣海外大專院校聯盟首届匹克球（Pickleball）聯誼大賽，來自15所台灣高校的匹克求球好手同場競技，42所大學校友會共襄盛舉，五小時賽事以友誼與比賽雙贏完美落幕。

蒙特利公園市 巴恩斯公園匹克場20日上午，四個賽場五小時比賽，男雙、女雙、男女混雙以及各種親子比賽輪番登場；場外的啦啦隊也給與每個好球熱烈掌聲，場上場下活力四射。

大專院校聯合校友會會長吳典龍表示，此次賽事從年初就開始籌備，希望用時下最流行的匹克球比賽，帶動校友們的運動氣氛，享受身心靈都健康的生活；同時以求會友，增加各校友會之間互動、交流與合作。他表示，大專聯合校友會成員平均年齡超過60歲，很多人平常各有自己的運動愛好，匹克球卻普遍受到歡迎。此次賽事一呼百應，報名非常踴躍。不少家庭祖孫三代全家出動參加比賽，各個校友會也藉由這個比賽加強了聯誼，不少校友會會長表示，因為這次比賽，一些從來沒有露臉的校友重新和大家相聚。

20日天公作美，和風吹拂，涼快清爽。比賽召集人陳麗華表示，當天不僅是比賽的好天氣，也是校友們聯誼的好時光，來自南加 州各地將近70位匹克球愛好者參加比賽，他們中有年過八旬的運動好手，也有匹克球的推廣先進，最小選手只有12歲。她感謝大家踴躍參與，特別感謝十多位校友捐款支持比賽。

吳典龍自己也上場比賽，他表示，匹克球老少皆宜門檻低，只要一個球拍一個球就可以打起來。因為不是很激烈的運動，也很適合中老年人。如果這次辦得好，他會推薦給明年的新會長，也可能開放給社會人士一起來參加，規模期望更大。

陳麗華表示，她平常只是偶爾打高爾夫，比較靜態，自從參與組織賽事，自己也開始打匹克球，現在每周打兩三次，認識了很多朋友，球技也在提升當中，每天都非常開心。