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柑縣台灣同鄉會音樂饗宴 同鄉情感連結

橙縣訊
爾灣松柏會合唱團表演。（橙僑中心）
爾灣松柏會合唱團表演。（橙僑中心）

柑縣台灣同鄉會4月13日於橙縣華僑文教服務中心熱鬧舉行「2024年金桔會」，特邀爾灣松柏會合唱團表演精彩歌舞及資深科學家吳讓二博士公益講座，凝聚僑民對故鄉的熱情，找到同鄉之間的情感連結與支持。

當天合唱團由劉復生老師指揮及傅君聖老師鋼琴伴奏，團員演唱「只要有您在我生命中」、「台北的天空」、「外婆的澎湖灣」、「遊子吟」、「大海啊故鄉」、「聲聲慢」、「愛拚才會贏」及「望春風」等多首經典歌曲，並在陳嘉男老師指導下團員們表演精采舞蹈，還有現場舞蹈教學帶動與會者同樂。

為讓長青族群亦跟上時代，本次活動特邀資深科學家吳讓二博士就現下最熱門的ChatGPT崛起進行說明，內容深入淺出，並帶領現場鄉親立刻下載體驗，獲得大家熱烈反應。

籌辦活動的柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎致詞表示，爾灣松柏會合唱團自2015年成立，歷經創始人王文彰老師及現任指導老師劉復生帶領社區長青僑民以歌唱舞蹈展現年輕樂活心態，感謝爾灣松柏會會長張訓曾，合唱團指導老師劉復生、陳嘉男及所有團員的參與支持。

橙僑中心主任蕭蓓如表示非常開心應邀共襄盛會，於表演結束後獻花及贈送僑委會福沙阿熊玩偶，感謝爾灣松柏會合唱團師生精采演出及吳讓二博士帶來的分享。蕭主任向大家介紹如何申辦i僑卡與廣宣海外特約商店優惠措施，歡迎大家五月前來觀賞台灣傳統週攝影師洪家棟攝影展，並鼓勵社區僑民多加利用僑教中心。現場近60位台灣鄉親歡欣同樂，活動圓滿成功。

柑縣臺灣同鄉會熱鬧舉行「2024年金桔會」。（橙僑中心）
柑縣臺灣同鄉會熱鬧舉行「2024年金桔會」。（橙僑中心）
爾灣松柏會合唱團精彩舞蹈表演。（橙僑中心）
爾灣松柏會合唱團精彩舞蹈表演。（橙僑中心）

爾灣 橙縣 ChatGPT

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