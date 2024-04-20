洛市議會批准1500萬 補貼華埠山景園公寓租金

洛杉磯市議會通過1500萬元財政補貼計劃，幫助解決華埠山景園公寓的租金爭議，但仍有部分租戶對協議內容不滿。（abc7電視台）

洛杉磯 市議會本月19日（週五）通過一項重要決議，為華埠山景園（Hillside Villa ）公寓的租戶提供一項為期10年、總額約1500萬元的財政補貼計劃，解決自2020年以來持續紛爭的公寓租金 。市議會以14比0的表決批准了這項協議，其中包括租戶可有半年租金延緩期，然後開始為期六年的還款期。然而，仍有部分租戶對協議不滿。

代表洛市議會第一區的埃爾南德斯（Eunisses Hernandez）議員，在協議中成功為租戶爭取到六個月的延期付款緩衝期，該期限在六年還款計劃開始前生效。埃爾南德斯指出，山景園公寓的問題並非個案，未來幾年內將有許多類似的租賃合約到期，可能會對洛杉磯的經濟適用房供應造成進一步壓力。她還提議實施一項應急租金援助計劃，專門幫助因合約到期而積欠租金六個月以上的租戶。

山景園租金爭議始於2019年，當時30年租金限制合約到期，業主通知租金將調整至市場價格，導致租戶面臨高達300%的月租漲幅。目前，該建築中有106個單位屬於與市政府新簽的補貼協議，其中68個單位提供給「第8節」租賃券支付部分租金的低收入 家庭。在19日市議會會議上，20多名山景園的租戶到場表達訴求，敦促議會成員在投票前提供更多支持。這些租戶對目前的協議仍然不滿，因為協議允許在租戶未償還欠款的情況下被驅逐出門。據悉，目前約有35名租戶，大部分是低收入和老年人，面臨被驅逐的風險，因他們難以一次性償還全部欠款。

會議結束時，部分不滿的居民短暫擾亂會議，隨後由洛市警員護送離場。洛杉磯住房局總經理休威爾（Ann Sewell）表示，公寓屋主拒絕將該建築出售給市政府，並指出在建築老化的情況下，重新開發是容納更多單元的機會。休威爾強調，使用市政徵用權收購該建築將非常昂貴，估計每個單元成本將達到80萬美元。新契約將可負擔租金期限延長至額外15年零兩個月，為2019年至2034年間積欠租金的租戶提供更長的還款時間。此交易已在17日（週三）得到市議會住房和無家可歸委員會的批准。