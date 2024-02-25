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天普市與花蓮縣 深化姐妹市關係

記者張庭瑜/天普市即時報導
天普市市長文尚丞（右三）代表天普市，向花蓮縣縣長徐榛蔚（右四）贈送一塊紀念牌，代表兩地間堅固的姐妹市關係和未來合作的期望。（記者張庭瑜/攝影）
天普市市長文尚丞（右三）代表天普市，向花蓮縣縣長徐榛蔚（右四）贈送一塊紀念牌，代表兩地間堅固的姐妹市關係和未來合作的期望。（記者張庭瑜/攝影）

天普市2018年與花蓮縣締結姐妹市以來，雙方一直保持良好互動。花蓮縣22日有45人代表團訪天普市，天普市也選在23日在天普市婦女俱樂部（Women's Club Of Temple City）舉辦歡迎晚宴。雙方互贈紀念品，展望未來更多合作機會。

在這次訪問中，花蓮縣派出45人組成的代表團，其中有16名學生，包括8名原住民國中生和8名原住民高中生。晚宴前，他們參觀具有歷史意義的天普市歷史學會（Historical Society of Temple City），了解天普市的歷史與文化。市長文尚丞表示，兩地之間的緊密聯繫，不僅限於政府間的合作，更重要的是民間尤其是年輕學生之間的交流。目前雙方正考慮建立學生交換計畫，這個計劃已討論四年，希望兩地進一步促進文化交流和教育合作。

先前面對新冠疫情的挑戰，天普市與花蓮縣互相提供支援，包括口罩和其他防疫物資。文尚丞說，這彰顯姐妹市間彼此扶持、照看的精神。

花蓮縣縣長徐榛蔚對天普市在新冠疫情期間提供的支持表示感謝。她表示，這段困難時期，見證兩地間珍貴的友誼，也彰顯姐妹城市的意義。因此在疫情後，花蓮縣選擇天普市作為訪問的第一站，象徵著關係的重啟和對未來合作的期待。

為表達感激，天普市向花蓮縣贈送包括紀念牌匾、天普市市花「山茶花」、記錄天普市創辦人家族的歷史書以及印有「花蓮縣」的特製路牌等。花蓮縣回贈水晶雕「堅若磐石」、余國強書法家墨寶「金蘭之契」、2022太魯閣馬拉松紀念獎牌和文旦酥等特產。

晚餐期間，徐榛蔚帶領學生們演唱原住民古調，並邀請天普市官員一同共舞。

文尚丞（左二）向花蓮縣縣長徐榛蔚（左三）介紹天普市的歷史。（記者張庭瑜/攝影）
文尚丞（左二）向花蓮縣縣長徐榛蔚（左三）介紹天普市的歷史。（記者張庭瑜/攝影）
天普市市長文尚丞（右）與花蓮縣縣長徐榛蔚相見歡，這是繼新冠疫情爆發以來，雙方首次...
天普市市長文尚丞（右）與花蓮縣縣長徐榛蔚相見歡，這是繼新冠疫情爆發以來，雙方首次面對面會晤。（記者張庭瑜/攝影）
天普市向花蓮縣贈送一塊特別訂製的路牌，上面印有「花蓮縣」的字樣。（記者張庭瑜/攝...
天普市向花蓮縣贈送一塊特別訂製的路牌，上面印有「花蓮縣」的字樣。（記者張庭瑜/攝影）
在兩地間的文化交流活動中，天普市市長文尚丞（二排左三）與花蓮縣縣長徐榛蔚（二排左...
在兩地間的文化交流活動中，天普市市長文尚丞（二排左三）與花蓮縣縣長徐榛蔚（二排左四）共同走上台前，與來自花蓮縣的學生一起跳舞。（記者張庭瑜/攝影）
花蓮縣的學生在舞台上表演原住民舞蹈，成為晚宴中的一大亮點。（記者張庭瑜/攝影）
花蓮縣的學生在舞台上表演原住民舞蹈，成為晚宴中的一大亮點。（記者張庭瑜/攝影）
在花蓮縣代表團的訪問期間，參訪團一行人參觀具有豐富歷史和文化價值的博物館。（記者...
在花蓮縣代表團的訪問期間，參訪團一行人參觀具有豐富歷史和文化價值的博物館。（記者張庭瑜/攝影）
文尚丞（左三）一一介紹在場的天普市官員，包括他們的職責、工作領域以及在促進天普市...
文尚丞（左三）一一介紹在場的天普市官員，包括他們的職責、工作領域以及在促進天普市發展中所扮演的角色。（記者張庭瑜/攝影）
花蓮縣贈送給天普市「金蘭之契」書法掛曆，作為兩地友好關係的象徵。（記者張庭瑜/攝...
花蓮縣贈送給天普市「金蘭之契」書法掛曆，作為兩地友好關係的象徵。（記者張庭瑜/攝影）
天普市市長文尚丞（中）及聖蓋博副市長吳程遠（右二）一同體驗花蓮縣代表團的牽手排舞...
天普市市長文尚丞（中）及聖蓋博副市長吳程遠（右二）一同體驗花蓮縣代表團的牽手排舞。（記者張庭瑜/攝影）

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