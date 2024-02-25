天普市與花蓮縣 深化姐妹市關係

天普市市長文尚丞（右三）代表天普市，向花蓮縣縣長徐榛蔚（右四）贈送一塊紀念牌，代表兩地間堅固的姐妹市關係和未來合作的期望。（記者張庭瑜/攝影）

天普 市2018年與花蓮縣締結姐妹市以來，雙方一直保持良好互動。花蓮縣22日有45人代表團訪天普市，天普市也選在23日在天普市婦女俱樂部（Women's Club Of Temple City）舉辦歡迎晚宴。雙方互贈紀念品，展望未來更多合作機會。

在這次訪問中，花蓮縣派出45人組成的代表團，其中有16名學生，包括8名原住民 國中生和8名原住民高中生。晚宴前，他們參觀具有歷史意義的天普市歷史學會（Historical Society of Temple City），了解天普市的歷史與文化。市長文尚丞表示，兩地之間的緊密聯繫，不僅限於政府間的合作，更重要的是民間尤其是年輕學生之間的交流。目前雙方正考慮建立學生交換計畫，這個計劃已討論四年，希望兩地進一步促進文化交流和教育合作。

先前面對新冠疫情 的挑戰，天普市與花蓮縣互相提供支援，包括口罩和其他防疫物資。文尚丞說，這彰顯姐妹市間彼此扶持、照看的精神。

花蓮縣縣長徐榛蔚對天普市在新冠疫情期間提供的支持表示感謝。她表示，這段困難時期，見證兩地間珍貴的友誼，也彰顯姐妹城市的意義。因此在疫情後，花蓮縣選擇天普市作為訪問的第一站，象徵著關係的重啟和對未來合作的期待。

為表達感激，天普市向花蓮縣贈送包括紀念牌匾、天普市市花「山茶花」、記錄天普市創辦人家族的歷史書以及印有「花蓮縣」的特製路牌等。花蓮縣回贈水晶雕「堅若磐石」、余國強書法家墨寶「金蘭之契」、2022太魯閣馬拉松紀念獎牌和文旦酥等特產。