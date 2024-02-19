南加大雨再阻出行 車禍增、高速公路受損

大雨淹沒范杜拉縣的部分道路。（Caltrans District 7網頁）

南加州 19日迎來更多降雨，使得出行變得危險，多地發生車禍。儘管專家指出，這場風暴的破壞性不及此前，但其威力仍不可小覷。

根據KTLA電視台發布的影片，19日凌晨2時，范奈斯（Van Nuys）發生嚴重車禍，涉及一輛寶馬和街邊停放的幾輛汽車。受降雨影響，道路變得濕滑，據目擊者稱，汽車在與停放的車輛相撞前，可能超速行駛。

根據Drive5的影片顯示，洛杉磯 地區的幾條高速公路19日普遍出現降雨，包括5號公路與118號公路交匯處附近，至少有一台大卡車側翻在道路上。再往北，加州交通局的道路監控顯示，18號公路出現大霧，一名駕駛者冒著惡劣天氣緩慢行駛，危險警示燈不斷閃爍。

19日早晨，發生多起汽車。包括范杜拉大道附近的405號公路，以及14號公路5號公路交匯處附近。105號和134號公路發生的其他車禍，涉及超速行駛。專家建議，如果必須開車出行，請盡量使用高速路的中間車道。

范杜拉縣（Ventura）的Sycamore Canyon路和Las Posas路之間，實施夜間封閉，暫無具體恢復正常通行的時間。此外，上次風暴造成的道路侵蝕，使得太平洋海岸高速路（Pacific Coast Highway，PCH）的部分地區仍每晚關閉。官員擔心最新一輪的降雨，可能會造成進一步損害，馬里布沿海公路的幾個路段，也因降雨在夜間短暫關閉。據KTLA電視台報導，工作人員在19日凌晨5時30分前，開放了馬里布地區受影響的道路。

加州交通局工作人員，已開始修復PCH受影響的路段。官員建議，請盡量採取替代路線。范杜拉縣消防隊長Brian McGrath表示，住在該地區的居民，仍會收到正常的緊急響應服務。作為緊急救援人員，他們可以進入任何地方，哪怕是正在修復的道路。

目前所有情況都可能因天氣條件或施工問題而改變，有關當前的具體路況，民眾可查閱加州交通局的快速地圖https://quickmap.dot.ca.gov/