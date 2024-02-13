洛杉磯縣１夜間3小時4人被槍殺

3小時內4人被槍殺，其中兩人死在學校附近。（KTLA5）

洛杉磯 縣東南部五哩半徑內，11日深夜至12日凌晨，一夜之間發生多起暴力案件，3小時內就有4人被槍殺，其中兩人死在學校附近，當地居民和執法人員處於高度戒備狀態。

據洛縣 警局稱，第一起槍擊 案件發生2月11日（周日）晚上11時30分左右，地點是貝爾市（Bell） Bear Avenue 6000號街區。當局指出，在Martha Escutia Primary Center小學附近，發現一名男子被槍殺，因案件調查學校12日（周一）關閉。縣警局表示，有關這起槍擊事件的細節有限，正在協助貝爾市警察局進行調查。

午夜過後，第二起槍案緊接著發生在12日凌晨12時08分，距離上一起槍案不到兩哩之外，東佛羅倫薩大道（East Florence Avenue）1500號街區，一名拉丁裔男子被槍殺，受害者發現時已失去知覺，被宣布當場死亡。

洛縣警局證實，10分鐘後，第三起槍擊案件發生在庫達海市（Cudahy）一家學校附近，具體地點位於Live Oak街5000號街區的Ellen Ochoa Learning Center前面，槍擊事件造成一名14歲未成年人死亡，另一名青少年受傷。

這起學校附近發生的槍案，是在12日凌晨12時19分發生，家長表示，他們沒有得到任何通知，當天並不清楚孩子的學校門前發生可怕場景，就在學生預計到達上課前的幾個小時，受害者身上還覆蓋著黑色天篷，躺在現場。一位家長指出，平日下雨時，他們會立即收到警報，但發生這樣的事情，直到早上8時左右才知道。

根據報道，第四起槍案發生在12日凌晨2時30分，地點位於漢廷頓公園市（City of Huntington Park）聖達菲大道（Santa Fe Avenue）6300 號街區，當時巡邏車中的一 名警員發現有人躺在街上。洛市警察局表示，警官停下車檢查此人的安危，發現這名拉丁裔男性成年人上身至少有一處槍傷，洛縣消防局醫護人員在現場宣布男子已經死亡。