南加經濟峰會：交通創新與住房策略促進經濟

專家們討論了強化交通基礎設施對促進就業、實現住房公平和應對氣候變化方面的關鍵作用。（記者張庭瑜/攝影）

在當今迅速變化的經濟環境中，交通的作用已遠超過單純的從一地移動到另一地，已成為推動地區經濟發展、特別是在就業 、公平及住房方面的關鍵因素。在第十四屆南加州 年度經濟高峰會上，幾位專家對如何將區域規劃與經濟及環境復原力結合起來進行深入討論。

聖地牙哥 政府協會首席執行官伊克拉塔（Hasan Ikhrata）、策略成長委員會執行董事科赫利伯特（Lynn von Koch-Liebert）以及洛杉磯縣經濟發展公司應用經濟學研究所所長塞奇威克（Shannon Sedgwick），及南加州政府協會（SCAG）前主席哈尼克（Jan Harnick），一同探討如何通過創新的交通解決方案提升地區經濟、促進就業機會、提高居住和生活條件的公平性，以及利用這些策略來增強區域的經濟和環境復原力。

塞奇威克在討論中提出交通基礎設施如何增強地區競爭力的觀點，強調交通網絡在連接勞動力市場和促進商業活動方面的關鍵作用。這些基礎設施不僅提高了地區的吸引力，還為企業提供了擴展市場的機會。而在氣候變化方面，三位專家們也提到聖地牙哥的交通和氣候計劃。這個計劃透過改善公共交通系統和促進綠色能源的使用，致力於降低地區的碳排放，應對氣候變化的挑戰。這不僅提高了地區的可持續性，還為聖地牙哥帶來經濟長期利益，包括創造就業機會和吸引綠色技術投資。

住房對經濟的影響及其如何推動地區廣泛增長也是討論的焦點之一。會議強調了住房與交通之間的密切聯繫，以及如何通過這些基礎設施的投資在經濟上實現公平。專家們指出，提高住房可負擔性和增加供應對吸引和保留人才、維持經濟動力至關重要。他們也提到沙加緬度（Sacramento）的住房計劃，強調住房供應對吸引人才和促進經濟增長的重要性。由於住房成本的上升，許多潛在勞動力被排除在外，這直接影響了當地企業的成長和擴張。因此，提供更多可負擔的住房選擇變得更加重要，這有助於提高地區的吸引力，支持經濟的多樣化和增長。

論壇還討論了氣候變化對經濟的影響，以及如何有助於緩解氣候變化的影響。專家們更講述交通基礎設施在減少溫室氣體排放和促進環境可持續性方面的作用。他們指出，考慮到氣候變化的加速和其對加州的影響，將交通規劃與氣候變化應對策略結合是至關重要的。