洛杉磯台美商會年會 選舉2024理事會

商會會員們齊聚一堂，全神貫注地聆聽著主辦方公布的各項會務、財務報告以及未來計劃的詳細內容，展現了對商會活動和發展方向的深切關注。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 台美商會12月2日（週六）上午在洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）888海珍大酒樓舉辦年度會員大會暨2024年理事選舉。這場大會不僅是商會一年中最重要的聚會，也是一個決定商會未來方向和領導層的關鍵時刻。

大會由會長吳宜蓉主持，秘書長陳祥寧報告商會的會務，接著由財務長王偉文提供財務報告。青商部會長傅瑞克介紹青商部的活動，並由章程委員會代表傅舟山與大會成員討論商會章程的潛在修改。

多位嘉賓與會，包括國策顧問楊信、田詒鴻，以及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組組長劉倫正等。

會議的一大亮點是2024年度理事選舉，由選舉委員會成員顏樹洋、林國彥、詹凱臣、林基龍和傅舟山監督進行。所有原班28位理事候選人均成功當選，顯示會員對這些候選人的高度信任和支持。

選舉結束後，商會也在當日下午召開2024年第一次理事會議，進行新一屆會長和副會長的選舉，確立商會的新領導團隊。這次大會將對商會的未來發展方向提供重要的決策和創新動力。