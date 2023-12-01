我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

延續11月漲勢…道指飆300點 史指收今年新高

英國品牌外套疑驚見囚犯證 中國奴工文化再掀波

SAIFF亞洲國際電影節 中國藝術家獲多項獎

洛杉磯訊
中國導演烏爾善(右一)憑藉「封神」榮獲最佳導演獎及最佳影片獎。(主辦單位)
中國導演烏爾善(右一)憑藉「封神」榮獲最佳導演獎及最佳影片獎。(主辦單位)

SAIFF亞洲國際電影節（StarS Asian International Film Festival，SAIFF），日前在洛杉磯劇院舉行盛大閉幕式，中國導演烏爾善憑藉「 封神一：朝歌風雲」榮獲最佳導演獎及最佳影片獎；現場為觀眾呈現了一場充滿亞洲電影魅力的視聽盛宴，也為整個SAIFF電影節畫上了圓滿的句號。

中國駐洛杉磯總領事郭少春携夫人王薇出席，讚譽StarS Collective搭建了一個優質的亞洲電影交流平台，讓亞洲電影人齊聚世界電影之都洛杉磯，有助於推動亞洲電影產業更好更快發展。 期待SAIFF能繼續發揮橋樑和紐帶作用，促進亞洲文化與世界各國的文明共同繁榮，為建構人類命運共同體做出更大的貢獻。

SAIFF電影節閉幕式上，中國導演烏爾善憑藉「 封神一：朝歌風雲」榮獲最佳導演獎及最佳影片獎；來自不丹的影片「 僧侶與槍」獲最佳劇本獎；「The Gift 」榮獲最佳女主角及多元文化影響力獎。印度演員 lshwak Singh及Smita Tambe獲最佳男女演員獎；電影「Joram 」榮獲評審團獎；中國演員陳虎榮獲傑出動作明星獎；中國導演陸川榮獲傑出成就獎；中國製片人演員劉雨欣榮獲最具開創性電影人獎 ；泰國演員東尼賈榮獲傑出亞洲傑出藝人獎；泰國演員Kitty Chicha榮獲突破性貢獻獎；中國演員黃曉明榮獲最具影響力藝術家獎。

出席閉幕式的嘉賓還有文化參贊王太鈺；中國著名導演、編劇、製片人韓三平；曾四次獲得奧斯卡獎提名和英國電影電視藝術獎的好萊塢金牌編劇、製片人Anthony McCarten；好萊塢奧斯卡女製片人Donna Gigliotti；曾執導「碟中諜 」系列的女製片人Paula Wagner；天才槍手的泰國新晉導演Nattawut “Baz” Poonpiriya；2022 年杭州亞運會開幕式總導演陸川；華裔製片人Chris Lee；美國演員製片人、地獄男爵系列男主角Ron Perlman；日本男演員佐藤健等近100位亞洲與好萊塢知名製片人、導演、明星參加盛會。

本次的亞洲電影盛宴，展現了亞洲各地不同文化，希望能夠更深入地融入國際社會，加強與其他國家之間的理解和友誼。 在影展期間，亞洲電影代表了文化的突破和溝通，為亞洲文化的豐富性貢獻了新的篇章。

SAIFF的閉幕式不僅是對亞洲電影的慶祝，更是對電影藝術的崇高敬意，並為電影節畫上了完美的句號，同時也展現了亞洲電影在國際舞台上的獨特魅力。

中國導演陸川(中)榮獲傑出成就獎。(主辦單位)
中國導演陸川(中)榮獲傑出成就獎。(主辦單位)
中國駐洛杉磯總領事郭少春讚譽StarS搭建了一個優質的亞洲電影交流平台。(主辦單...
中國駐洛杉磯總領事郭少春讚譽StarS搭建了一個優質的亞洲電影交流平台。(主辦單位)

洛杉磯 泰國 好萊塢

上一則

收購價調降 太陽能業恐裁1.7萬人

下一則

洛杉磯無包裝商店 帶容器「祼購」環保新風潮

延伸閱讀

吳宇森近20年後重回好萊塢 「無聲夜」冒染疫風險完成

吳宇森近20年後重回好萊塢 「無聲夜」冒染疫風險完成
台灣影史珍寶「楊德昌回顧展」 12月22日將於紐約展開

台灣影史珍寶「楊德昌回顧展」 12月22日將於紐約展開
黃渤宣傳電影大仆街 一句話化解尷尬被讚高情商

黃渤宣傳電影大仆街 一句話化解尷尬被讚高情商
對掌聲充滿感謝...桂綸鎂「嚴以律己」自知有無盡全力

對掌聲充滿感謝...桂綸鎂「嚴以律己」自知有無盡全力
30年前華府首映 「辛德勒的名單」無可取代

30年前華府首映 「辛德勒的名單」無可取代
看毒草電影

看毒草電影

熱門新聞

工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（KTLA）

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

2023-11-27 19:43
51歲的王兵（Bing Wang 音譯）身亡，48歲的王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷截肢。（KTLA5）

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

2023-11-30 18:03
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

2023-11-25 01:20
劉女士在亞馬遜生鮮超市購買的食品。（受訪者提供）

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

2023-11-28 18:42
越來越多的德州人在加州定居，希望獲得更高的薪水待遇。（記者邵敏／攝影）

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

2023-11-27 14:45
工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（取材自KTLA電視台畫面）

華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

2023-11-28 01:20

超人氣

更多 >
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024

12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024
馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒
傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了
「比卡車更好的卡車」特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元

「比卡車更好的卡車」特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元