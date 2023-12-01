SAIFF亞洲國際電影節 中國藝術家獲多項獎

中國導演烏爾善(右一)憑藉「封神」榮獲最佳導演獎及最佳影片獎。(主辦單位)

SAIFF亞洲國際電影節（StarS Asian International Film Festival，SAIFF），日前在洛杉磯 劇院舉行盛大閉幕式，中國導演烏爾善憑藉「 封神一：朝歌風雲」榮獲最佳導演獎及最佳影片獎；現場為觀眾呈現了一場充滿亞洲電影魅力的視聽盛宴，也為整個SAIFF電影節畫上了圓滿的句號。

中國駐洛杉磯總領事郭少春携夫人王薇出席，讚譽StarS Collective搭建了一個優質的亞洲電影交流平台，讓亞洲電影人齊聚世界電影之都洛杉磯，有助於推動亞洲電影產業更好更快發展。 期待SAIFF能繼續發揮橋樑和紐帶作用，促進亞洲文化與世界各國的文明共同繁榮，為建構人類命運共同體做出更大的貢獻。

SAIFF電影節閉幕式上，中國導演烏爾善憑藉「 封神一：朝歌風雲」榮獲最佳導演獎及最佳影片獎；來自不丹的影片「 僧侶與槍」獲最佳劇本獎；「The Gift 」榮獲最佳女主角及多元文化影響力獎。印度演員 lshwak Singh及Smita Tambe獲最佳男女演員獎；電影「Joram 」榮獲評審團獎；中國演員陳虎榮獲傑出動作明星獎；中國導演陸川榮獲傑出成就獎；中國製片人演員劉雨欣榮獲最具開創性電影人獎 ；泰國 演員東尼賈榮獲傑出亞洲傑出藝人獎；泰國演員Kitty Chicha榮獲突破性貢獻獎；中國演員黃曉明榮獲最具影響力藝術家獎。

出席閉幕式的嘉賓還有文化參贊王太鈺；中國著名導演、編劇、製片人韓三平；曾四次獲得奧斯卡獎提名和英國電影電視藝術獎的好萊塢 金牌編劇、製片人Anthony McCarten；好萊塢奧斯卡女製片人Donna Gigliotti；曾執導「碟中諜 」系列的女製片人Paula Wagner；天才槍手的泰國新晉導演Nattawut “Baz” Poonpiriya；2022 年杭州亞運會開幕式總導演陸川；華裔製片人Chris Lee；美國演員製片人、地獄男爵系列男主角Ron Perlman；日本男演員佐藤健等近100位亞洲與好萊塢知名製片人、導演、明星參加盛會。

本次的亞洲電影盛宴，展現了亞洲各地不同文化，希望能夠更深入地融入國際社會，加強與其他國家之間的理解和友誼。 在影展期間，亞洲電影代表了文化的突破和溝通，為亞洲文化的豐富性貢獻了新的篇章。