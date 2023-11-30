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七彩祥雲雙彩虹 洛城天空現奇觀

記者邵敏／洛杉磯即時報導
華美博物館門口，11月29日天空出現雙彩虹，10多分鐘後暴雨突降。（受訪者）
華美博物館門口，11月29日天空出現雙彩虹，10多分鐘後暴雨突降。（受訪者）

洛杉磯天空近日接連出現下雨前的雙彩虹、罕見的七彩祥雲，看到奇景的華人用手機記錄精彩瞬間，並感慨是否有吉兆降臨。

（視頻來源：受訪者／記者邵敏後製）

眾所周知，彩虹都是在雨後出現，但11月29日（周三）下午洛杉磯天空的雙彩虹竟在下雨前出現。張先生表示，當天下午4時10分左右，他在洛市華美博物館門口看見天空出現彩虹，開始顏色很淡只有半段，後來變成全段，再後來就岀現雙彩虹，而彩虹出現前當地並沒有下雨，十幾分鐘後暴雨突降。

張先生說，洛杉磯市區雙彩虹本就少見，而且是在下雨前出現，讓人百思不得其解。當天也有其他華人記錄雙彩虹照片，並指出正值雨後天晴，兩道彩虹跨越華埠，整個中國城熠熠生輝。

天空奇景近日接連出現，洛縣亞凱迪亞華人居民郭蕾(Susan Guo)，日前拍攝記錄了罕見的七彩祥雲。郭蕾回憶，27日下午3時左右，她正帶著父母開車前往蒙羅維亞（Monrovia）市中心，抬頭看見天空出現七彩祥雲，趕緊停車拍攝。郭蕾說，以前自己只聽過有七彩祥雲，第一次見到非常驚喜，七彩祥雲看上去很美，在天空停留兩三分鐘，很快散去，當天雲朵較多，空氣也很清新。目睹奇景的郭蕾感嘆，這是天仙下凡還是菩薩降臨。

事實上，七彩雲是太陽光線與雲彩中的冰晶結構產生的自然現象，在合適的天氣狀況下，太陽光和雲構成一個合適的角度，光線穿過雲層時，通過折射和反射，雲彩內的水汽將太陽光譜分離，從而散射出七色光芒。美國太空總署（Nasa）曾解釋，七彩雲看起來很美，卻是暴雨來臨前的警告。

洛縣蒙羅維亞27日下午，天空出現七彩祥雲。（郭蕾提供）
洛縣蒙羅維亞27日下午，天空出現七彩祥雲。（郭蕾提供）
洛市天空出現雨前雙彩虹。（受訪者）
洛市天空出現雨前雙彩虹。（受訪者）

洛杉磯 華人 暴雨

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