七彩祥雲雙彩虹 洛城天空現奇觀

華美博物館門口，11月29日天空出現雙彩虹，10多分鐘後暴雨突降。（受訪者）

洛杉磯 天空近日接連出現下雨前的雙彩虹、罕見的七彩祥雲，看到奇景的華人 用手機記錄精彩瞬間，並感慨是否有吉兆降臨。

（視頻來源：受訪者／記者邵敏後製）

眾所周知，彩虹都是在雨後出現，但11月29日（周三）下午洛杉磯天空的雙彩虹竟在下雨前出現。張先生表示，當天下午4時10分左右，他在洛市華美博物館門口看見天空出現彩虹，開始顏色很淡只有半段，後來變成全段，再後來就岀現雙彩虹，而彩虹出現前當地並沒有下雨，十幾分鐘後暴雨 突降。

張先生說，洛杉磯市區雙彩虹本就少見，而且是在下雨前出現，讓人百思不得其解。當天也有其他華人記錄雙彩虹照片，並指出正值雨後天晴，兩道彩虹跨越華埠，整個中國城熠熠生輝。

天空奇景近日接連出現，洛縣亞凱迪亞華人居民郭蕾(Susan Guo)，日前拍攝記錄了罕見的七彩祥雲。郭蕾回憶，27日下午3時左右，她正帶著父母開車前往蒙羅維亞（Monrovia）市中心，抬頭看見天空出現七彩祥雲，趕緊停車拍攝。郭蕾說，以前自己只聽過有七彩祥雲，第一次見到非常驚喜，七彩祥雲看上去很美，在天空停留兩三分鐘，很快散去，當天雲朵較多，空氣也很清新。目睹奇景的郭蕾感嘆，這是天仙下凡還是菩薩降臨。