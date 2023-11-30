華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

51歲的王兵（Bing Wang 音譯）身亡，48歲的王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷截肢。（KTLA5）

根據最新的法庭文件顯示，洛杉磯 一名DoorDash送餐司機承認，他今年6月駕駛車輛撞到華人 一家時，正在使用手機。這起悲劇導致華人遊客家破人亡，丈夫身死，妻子重傷截肢，兒子也受傷，但在近半年的訴訟過程中，DoorDash公司拒絕賠償。

（視頻來源：KTLA5、現場監控／記者邵敏後製）

事件發生在6月7日下午5時30分左右，地點位於洛杉磯市Pico-Robertson地區West Pico Boulevard 6100號街區，來自中國的遊客王兵（Bing Wang ，音譯）一家三口，當時站在人行道上觀光。DoorDash送餐司機Vladimir Tishchenko正在開車，現場監控畫面顯示，司機在Pico Boulevard上向東行駛，但車輛突然在La Cienega Boulevard左轉並衝向路邊，撞到人行道上的華人一家，瞬間從此改變了這家人的命運。

51歲的王兵因傷重不治身亡，48歲的妻子王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷，左腿截肢，19歲的兒子王文軒（Wenxuan Wang，音譯）遭受中度傷害。現場畫面顯示，汽車衝到人行道上，撞了行人後又撞上大通銀行（Chase Bank）的大樓，車輛前部毀壞，地上散落著受害者的衣服、鞋子和個人物品。據悉，肇事司機當時留在現場並配合調查。

事發後，洛杉磯高等法院8月10日代表王兵妻兒提起訴訟，被害人尋求包括經濟損失、醫療損失及家人遭受痛苦等賠償。但在先前的法庭文件中，DoorDash代表律師引用多項辯護，包括指出原告存在「不實陳述和隱瞞」、「錯誤或疏忽行為」，並指出DoorDash的行為善意。根據DoorDash公司律師的法庭文件，被害人一家不應從訴訟中得到任何補償幫助，法院應作出有利於DoorDash的判決。

這起致命車禍引發的訴訟至今已長達半年，在最新的法庭文件中，DoorDash司機承認撞車事故發生時，自己正在使用手機。

被害人律師11月27日向法官提交法庭文件，提供負責調查此案的洛市警局警官施旭（Xu Shi，音譯）的證詞摘錄。對於司機是否在事故發生的前一刻正在使用手機，施旭給出肯定答案，並表示司機當時正在查看手機上的導航應用程序，以確定去哪裡取餐，目的地中餐館距離事故現場大約兩個街區。

4名獨立目擊者告訴當局，他們當時看到這名DoorDash司機超速行駛，之後失去控制，汽車出現魚尾狀。警官施旭進一步推斷，司機的過失是因為他左轉不安全且當時車速太快。