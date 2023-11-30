季辛吉數訪尼克森圖書館 美中競爭合作穩定發展

尼克森總統圖書館和博物館（Richard Nixon Presidential Library and Museum）翻新改造剪綵儀式，中國駐美大使崔天凱（左起）、前美國國務卿季辛吉、尼克森總的長女考克斯（Tricia Nixon Cox）相談甚歡。（本報檔案照，記者丁曙╱攝影）

美中建交關鍵人物、前國務卿季辛吉 （Henry Kissinger）29日去世，享嵩壽100歲。他生前多次造訪南加州 尼克森總統紀念圖書館 ，會晤中國駐美大使和駐洛杉磯總領事，以及地方民選官員和僑領，給南加州華人社區留有深刻印象。

2016年10月14日上午，耗資1500萬元翻新改造的尼克森總統圖書館和博物館（Richard Nixon Presidential Library and Museum）舉行重新開張剪綵儀式。尼克森政府的國務卿季辛吉和時任中國駐美大使崔天凱出席。他們回顧了尼克森總統訪華44年以來的歷史和成果，一致認為美中關係正常化符合兩國利益和世界和平。

當年已是93歲高齡的季辛吉博士，興致勃勃參觀了尼克森圖書館新仿建的白宮橢圓型辦公室和檔案走廊。他向媒體指出，44年前尼克森總統的破冰之旅，打開了美中關係正常化的大門。從此以後，兩國關係從敵對轉向友好，從競爭走向合作，建立了跨太平洋的戰略夥伴關係。季辛吉認為，自尼克森總統訪華以來，中國發生了翻天覆地的變化，現在已經成為世界第二大經濟實體。美中兩個大國關係正常化，不僅符合兩國利益，而且有利於世界的穩定與和平。因此，尼克森總統訪華之旅，成為近代史上「改變世界的一週」（The week that changed the world）。

季辛吉與中國有著特殊的歷史關係，1971年7月9日至11日，他作為尼克森總統的特使秘密訪問中國，為第二年尼克森總統訪華鋪平了道路。1972年2月21日至28日，尼克森總統應中國總理周恩來邀請訪華，開啟了破冰之旅，雙方發表「美中聯合公報」（上海公報），闡明瞭各自的立場和態度。對於美中關係正常化的關鍵問題台灣，季辛吉提出，居住在台灣海峽兩岸的中國人，都認為只有一個中國，從而確立了「一個中國」的建交原則，掃除了兩國關係正常化的最大障礙。

崔天凱大使向記者表示，40多年前，尼克森總統和毛澤東主席、周恩來總理共同打開了中美交往大門，40多年後回顧中美交往取得的巨大成就，證明了兩國領導人的遠見卓識。中美兩國關係的健康發展，給整個世界帶來了巨大的正面影響。直到今日，兩國人民仍在受益於中美建交的豐碩成果。

崔大使指出，中美關係進入了一個歷史新階段，但也面臨很多新挑戰。他認為，兩個國家必須成為合作夥伴，這個方向是明確的。現在，中美兩國應該構建一種新型的大 國關係，共同面對世界面臨的挑戰。兩國關係的穩定發展，不僅造福兩國人民，而且造福亞太地區乃至於整個世界。

事實上，尼克森圖書館一直成為回顧和發展美中關係的主要場所。更早在1997年2月17日，為紀念尼克森總統訪華25周年，尼克森圖書館舉行展覽會「展望太平洋：亞洲與美國歷屆總統」，季辛吉和時任中國駐洛杉磯總領事馮樹森共同主持了開幕式。