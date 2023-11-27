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感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

記者邵敏／洛杉磯綜合報道
越來越多的德州人在加州定居，希望獲得更高的薪水待遇。（記者邵敏／攝影）
越來越多的德州人在加州定居，希望獲得更高的薪水待遇。（記者邵敏／攝影）

最近幾年，許多加州人因為房價、生活成本高等原因，紛紛搬遷到德州居住，其中不乏華人家庭；但最新一份數據顯示，越來越多的德州人，正遷往加州定居，主要原因是他們希望在加州獲得更高的薪水待遇。

眾所周知，許多想要離開加州的民眾，喜歡選擇德州，作為他們的新家。因為那裡房價便宜，生活成本相對較低。但最新的統計數據表明，許多德州人正選擇到加州定居，休斯頓紀事報 (Houston Chronicle) 從人口普查局獲得的數據顯示，2022年，共有4萬2279名德州人成為加州新居民， 位居全美首位。

根據調查，德州人搬遷到加州的主要原因是考量收入水平。富比世(Forbes)報告指出，2023年德州的平均年薪為5萬7300元，位居全國第24位，而加州人的平均薪資是7萬3220元，排名第三，僅次於麻州（Massachusetts）平均年薪7萬6600元、紐約7萬4870元。富比世分析師表示，全美的平均年薪為5萬9428元，比德州居民的平均年薪高約2000元，意味著德州人如果希望拿到更豐厚的薪水，就需要搬離自己的家鄉。

雖然2022年有4萬2279名德州人在加州定居，但同期有超過10萬2000名加州人搬到德州；從數據上看，後者顯然更多。人口普查數據顯示，2022年約有47萬5000人從美國各地搬到加州，但同期有81萬7000名加州人離開前往其他地方，加州居民淨流失約34萬2000人。

大部分人搬遷的主要原因，是為獲得更好的生活質量。洛杉磯縣華人居民蔡女士一家搬遷到德州居住，做這個決定前，他們考慮最多的就是工作收入是否會下降。蔡先生與他服務的洛杉磯公司多次商量，最終確定能在德州異地工作，且薪水不減。在這樣的情況下，一家人最終決定搬到德州居住，並很快以30多萬元的價格，買下一幢漂亮的獨立屋，這樣的房價是他們在加州無法想像的。

加州 德州 房價

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