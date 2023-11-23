美國互惠財富、創享家平台 舉辦感恩晚宴

美國創享家集團和美國互惠財富集團22日晚在聖蓋博舉辦了盛大的感恩晚宴。（記者王若然／攝影）

美國創享家集團（Alpha G）和美國互惠財富集團（Sky Vision Holding）（兩者同屬一個集團）22日晚在聖蓋博（San Gabriel）舉辦了盛大的感恩晚宴，以答謝南加 180多個社團、商會及數千會員多年來的支持。晚宴特別邀請來自中國的網紅歌手赫拉含青，為來賓獻上多首曲目。

美國互惠財富創享家集團創始人、執行長徐潤芝（Tiffany Xu）介紹說，當天晚上的餐會主題是感恩、回饋會員，與會嘉賓包括政商代表、會員、團體代表等超過300人。徐潤芝在晚宴上介紹，美國互惠集團目前已經發展成美國最大的華人 財富理財平台，全美會員超過7000人。她說，「這些會員不僅是我們的家人，更是我們前進的動力。」「這幾年我們在美國開了18家分公司，在全美拓展了業務，包括保險理財、教育移民、保險理財、稅務規劃等。」

美國互惠財富在洛杉磯已經有20多年歷史，為很多華人所熟知。創享家平台是疫情以來新發展的，專門幫助新興企業家成長的平台。

出席晚宴的僑界領袖包括南加州 華人社團聯合會榮譽主席張素久，南加州華人社團聯合會主席陳慧碧，美國南加州華人社團大聯盟執行主席孫英麗，橙縣華人商會基金會會長以及中美會計師協會理事長Mary Lin，社區活躍人士何美湄等。

來自中國的歌手赫拉含青演唱了多首曲目，包括「人生路漫漫」、「重逢」、「雲河」、「冬戀」、「天路」、串燒老歌、「最新民族風」、「貝如塔」、「離不開你」、「我EMO了」等。其他嘉賓歌手還有陳昕、陳慧碧、李剛等。