李靖惠「愛子歸來」 聖地牙哥電影節首映
台灣電影「愛子歸來」11月11日在聖地牙哥亞洲電影節世界首映，並入圍亞美全景競賽片，也是影展主競賽單元唯一的台灣電影，同時也入選台灣觀摩影片。導演李靖惠出席首映式，近300位觀眾熱情參與，佳評如潮。
聖地牙哥亞洲電影節藝術總監Brian Hu表示，「這部電影深深感動我們，主角楊媽媽以一位年長的女性，從台灣飛越幾萬公里來到美國展開新生，她的故事充滿生命動力。而她的孫女也因此生命不再一樣，是如此深刻動人。」
本片監製張真表示，「該片是李導演《家國女性系列》歷時十年涵蓋台灣海峽及太平洋兩岸三代華人移民悲歡離合的故事，又與美國本土近期的政治文化變遷和社會運動息息相關。這部影片剛問世已經獲得了熱烈期待和迴響，希望能夠給世界各地的觀眾看到！」「愛子歸來」顧問，前布朗大學美國研究系Robert George Lee教授說：「在美國有數百萬人被監禁，監獄裡有華人受刑人。這是一個沒人聽過的故事，卻是一個非常重要的故事。我相信，這部電影會有廣大的觀眾。」
加拿大紀錄片教父Paterson Fern 表示「這部電影層次分明，富有同理心，引人入勝，攝影極為優美。儘管題材艱鉅，卻充滿了希望與愛。」金馬獎終身成就獎得主廖慶松擔任《愛子歸來》監製及剪接指導，他表示「楊媽媽很像她的媽媽，連穿著都像，個性都非常的強，她們就是台灣的母親。」
李靖惠導演長期關注老人與女性族群、照顧者與被照顧者的生命風景，「愛子歸來」源自導演1996年親身照顧外公外婆的經驗，進而關懷其他的家庭，以及跨國來台灣照顧老人的移工，最後擴展至在美國的華人移民，悲歡離合的故事。歷經十年，跨越台灣和美國拍攝，台北和紐約雙城製作，主角楊媽媽與獄友情同母子的情誼；祖孫的衝突與真情告白，也在鏡頭前一一顯影，並涵蓋跨族群的愛。美籍音樂治療師芭芭拉和主角楊媽媽雖然都經歷家庭重大的變故，她們對受刑人有共同的熱情和同理心。
李靖惠導演是第一位獲得亞洲電影基金會亞洲紀錄片連線獎助傑出導演。「家國女性系列紀錄片」獲獎無數，第六部曲《麵包情人》榮獲釜山國際影展發行獎、台灣國際紀錄片影展觀眾票選獎等十大國際獎項，《愛子歸來》是此系列第七部作品， 由文化部及台北市文化局等單位贊助，入選Taiwan DOCS Showcase及文策院創意內容提案大會。
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這部台灣電影獲亞洲國際電影節觀眾票選獎
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