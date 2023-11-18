李靖惠「愛子歸來」 聖地牙哥電影節首映

「愛子歸來」劇照。（李靖惠導演/提供）

台灣電影「愛子歸來」11月11日在聖地牙哥 亞洲電影節世界首映，並入圍亞美全景競賽片，也是影展 主競賽單元唯一的台灣電影，同時也入選台灣觀摩影片。導演李靖惠出席首映式，近300位觀眾熱情參與，佳評如潮。

聖地牙哥亞洲電影節藝術總監Brian Hu表示，「這部電影深深感動我們，主角楊媽媽以一位年長的女性，從台灣飛越幾萬公里來到美國展開新生，她的故事充滿生命動力。而她的孫女也因此生命不再一樣，是如此深刻動人。」

本片監製張真表示，「該片是李導演《家國女性系列》歷時十年涵蓋台灣海峽及太平洋兩岸三代華人 移民悲歡離合的故事，又與美國本土近期的政治文化變遷和社會運動息息相關。這部影片剛問世已經獲得了熱烈期待和迴響，希望能夠給世界各地的觀眾看到！」「愛子歸來」顧問，前布朗大學美國研究系Robert George Lee教授說：「在美國有數百萬人被監禁，監獄裡有華人受刑人。這是一個沒人聽過的故事，卻是一個非常重要的故事。我相信，這部電影會有廣大的觀眾。」

加拿大紀錄片教父Paterson Fern 表示「這部電影層次分明，富有同理心，引人入勝，攝影極為優美。儘管題材艱鉅，卻充滿了希望與愛。」金馬獎終身成就獎得主廖慶松擔任《愛子歸來》監製及剪接指導，他表示「楊媽媽很像她的媽媽，連穿著都像，個性都非常的強，她們就是台灣的母親。」

李靖惠導演長期關注老人與女性族群、照顧者與被照顧者的生命風景，「愛子歸來」源自導演1996年親身照顧外公外婆的經驗，進而關懷其他的家庭，以及跨國來台灣照顧老人的移工，最後擴展至在美國的華人移民，悲歡離合的故事。歷經十年，跨越台灣和美國拍攝，台北和紐約雙城製作，主角楊媽媽與獄友情同母子的情誼；祖孫的衝突與真情告白，也在鏡頭前一一顯影，並涵蓋跨族群的愛。美籍音樂治療師芭芭拉和主角楊媽媽雖然都經歷家庭重大的變故，她們對受刑人有共同的熱情和同理心。