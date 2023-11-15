我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／APEC及拜習會現場報導、眾院預算命運？

比中指嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…

上千華人荒野苦候拜習會 長時間沒水、沒食物、沒廁所

本報記者/洛杉磯即時報導
當地可謂荒郊野嶺，沒有座椅也沒有洗手間，千人華僑只得席地而坐。（鹿強提供）
當地可謂荒郊野嶺，沒有座椅也沒有洗手間，千人華僑只得席地而坐。（鹿強提供）

南加華人華僑數千人，15日早8時聚集在舊金山拜習會現場。因為費羅麗莊園（Filoli estate）地處偏僻，且出於安全考量，進行交通管制，封路封人；導致千人在無水、無食物及沒有洗手間的情況下，長時間在會場外等候。即使條件艱苦，但他們依然發揮自娛自樂精神，現場唱國歌、吹口琴。

（本報記者后製）

活動組織者之一的鹿強表示，截至到15日下午3點30分，許多華人還在現場等候，幸虧天公作美，沒有下雨。他們會待到拜習會結束，歡送習近平離開後，再回酒店休息。「我們上午7時多就離開酒店，驅車前往費洛里莊園，到達時已是上午8時30分；從上午10時起目送習近平進入會場，他們便開始數小時的漫長等待。」

當地可謂荒郊野嶺，沒有座椅，也沒有洗手間，千人華僑只得席地而坐。鹿強表示，大家都很辛苦，只能發揮艱苦奮鬥精神，自己克服困難，解決問題。最難的是早上活動開始後，當地交通管制，車子進不來、人也進不來，導致無法提供補給，大家幾個小時都沒有水也沒有食物，截至到下午2時多，許多人才吃上午飯。「條件艱苦沒有打消大家的積極性，有人在現場吹起口琴自娛自樂，還有人坐在地上聊天唱國歌。」

鹿強說，15日活動現場，有很多抗議方；雙方喊話很激烈，一度發生衝突，不過因為人數懸殊，抗議者被趕到角落。

鹿強表示，他們有自帶垃圾袋，活動結束後也會把垃圾帶走。至於16日的行程，目前還不知道，他們隨時待命。

現場飄揚著五星紅旗和美國國旗。（鹿強提供）
現場飄揚著五星紅旗和美國國旗。（鹿強提供）
因為交通管制，下午2時後才陸續運送補給進來。（鹿強提供）
因為交通管制，下午2時後才陸續運送補給進來。（鹿強提供）
南加華人華僑數千人15日一早8時左右就聚集在舊金山拜習會現場。（鹿強提供）
南加華人華僑數千人15日一早8時左右就聚集在舊金山拜習會現場。（鹿強提供）

華人 拜習會 習近平

上一則

洛杉磯縣出現首例流感死亡病例 衛生局籲接種疫苗

延伸閱讀

拜習會談2小時 拜登稍後將舉行記者會說明成果

拜習會談2小時 拜登稍後將舉行記者會說明成果
拜習會前舊金山一大早爆示威 迎接獨裁者習近平到訪

拜習會前舊金山一大早爆示威 迎接獨裁者習近平到訪
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
白宮：拜登將重申助台自我防衛 是否見張忠謀仍未知

白宮：拜登將重申助台自我防衛 是否見張忠謀仍未知
即將見習近平 拜登在舊金山募款稱「中國遇上問題」

即將見習近平 拜登在舊金山募款稱「中國遇上問題」
僑界赴金山挺習近平 組千人巴士團 保安荷槍實彈護航

僑界赴金山挺習近平 組千人巴士團 保安荷槍實彈護航

熱門新聞

華女李梅（Mei Li，音譯）被丈夫殺害後分屍，並丟在垃圾箱中。（LAPD警察局）

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

2023-11-09 17:22
三名華裔被聯邦指控經營高級賣淫網路，其中一名嫌犯為加州居民。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

2023-11-10 15:13
橙縣華人企業家傑森彭七年前花700多萬元在新港灘海邊購買的濱海豪宅。（彭先生提供）

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

2023-11-11 01:19
兇嫌哈斯凱爾殺害妻子並肢解，拋屍垃圾箱。（監控視頻截圖）

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

2023-11-12 18:59
歹徒正在作案。（目擊者提供）

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

2023-11-14 21:35
大火造成橋底道路滿目瘡痍。（取材自加州交通處X）

如94年大地震 洛市中心10號公路大火 影響百萬人

2023-11-12 20:25

超人氣

更多 >
3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

11月下旬運勢大爆發：3星座事業鹹魚翻身、數錢數到手軟

11月下旬運勢大爆發：3星座事業鹹魚翻身、數錢數到手軟
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵