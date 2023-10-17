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足球迷傷心 洛杉磯可能不舉辦2026世足賽

【洛杉磯訊】
2026年世足賽可能不會在洛杉磯舉辦。（SoFi Stadium）
2026年世足賽可能不會在洛杉磯舉辦。（SoFi Stadium）

洛杉磯足球迷可能無法在本地觀看世足賽。根據ESPN報導，洛杉磯SoFi球場「基本退出」舉辦2026年世足賽。原因是球場與世足賽管理結構國際足聯（FIFA）的合作談不攏。

根據ESPN記者John Sutcliffe，位於Inglewood的SoFi球場老闆Stan Kroenke，拒絕將美式足球場，擴建為符合英式足球標準。Stan Kroenke擁有眾多美式足球隊，包括洛杉磯公羊隊（LA Rams），MLS Colorado Rapids等。據悉，如果舉辦英式足球比賽，需要移除原本場地上部分設施，而Stan Kroenke不願這麼做。

根據ESPN的報導，美國另外兩個球場紐約的MetLife和達拉斯的AT&T球場，也在競爭舉辦世界杯，而達拉斯的球場，很可能獲勝。一位不願透露姓名的相關人士表示，洛杉磯的SoFi球場，有90%可能不會舉辦世界杯。

雖然洛杉磯還有其他可以舉辦足球賽的場地如L.A. Memorial Coliseum，玫瑰碗，但目前這些場地，都沒有進入備選之列。2026年世足賽由北美三國，美國、墨西哥及加拿大聯合舉辦，球場選擇很多。

足球 洛杉磯 墨西哥

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