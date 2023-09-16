嗨中秋／亞美公義中心免費法律諮詢 移民入籍健保...
在本次的「嗨中秋」園遊會上，洛杉磯亞美公義促進中心（AJSOCAL） 特別設置了展位，為民眾提供免費的法律諮詢服務和信息，涉及反歧視、家庭、移民、消費者、政府福利、勞工、房屋及公民權等多範圍。民眾還可以參加幸運轉盤抽獎活動，贏取精美禮品。
在展位上不少民眾聚集，詢問各種法律知識， 工作人員一一向民眾耐心介紹，展位上擺放著許多AJSOCAL的法律諮詢宣傳頁，以及多種語言服務熱線信息。負責人Heidi Shen表示，這次展位主要介紹AJSOCAL的五大核心服務內容，包括移民、入籍、健保幫助等，並向民眾現場提供免費諮詢。此外，AJSOCAL還邀請前來的民眾，掃描二維碼加入微信群，民眾將定期收到相關法律知識，幫助民眾增強法律意識、維護自己的權益。
在展位上，亞美公義中心還設置了幸運轉盤，為民眾送上精美禮品，包括精美貼紙、開瓶器、小本子、扇子、鉛筆等。民眾只需要掃描二維碼加入微信群，就可以獲得一個精美禮品袋。
南加州亞美公義促進中心是美國最大的亞裔美國人法律和民權組織之一，近40年來，他們一直為南加州社區提供免費或低成本的法律諮詢、訴訟，以及特定案件的代理服務，同時他們協助民眾了解有關反歧視、移民、公民身份、醫療保健等領域的重要法律知識。
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