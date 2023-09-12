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眾議長麥卡錫宣布啟動彈劾拜登總統調查

洛杉磯訊
眾議長麥卡錫宣布啟動彈劾拜登總統調查。(眾議長辦公室)
眾議長麥卡錫宣布啟動彈劾拜登總統調查。(眾議長辦公室)

國會眾議長凱文·麥卡錫(Kevin McCarthy)12日宣布眾議院將對總統喬·拜登展開彈劾調查。他指出，近幾個月來，眾議院共和黨人發現了針對拜登總統行為的嚴重且可信的指控；總的來說，這些指控描繪了腐敗文化的圖景。「證據帶我們去哪裡，我們就會去哪裡。」

麥卡錫發表視訊講話指出，「通過我們的調查，我們發現拜登總統在了解其家族的對外商業交易方面向美國人民撒謊。目擊者證實，總統參加了多個電話、多次互動、共進晚餐，為他的兒子及其商業夥伴帶來了汽車和數百萬美元。

「銀行記錄顯示，近 2000 萬美元的付款是通過各種空殼公司直接支付給拜登家族成員和同事的。

「僅財政部就有 150 多筆涉及拜登家族和其他商業夥伴的交易被美國銀行標記為可疑活動。

 「即使是聯邦調查局值得信賴的線人也聲稱向拜登家族行賄。

「拜登利用他的官方辦公室與亨特·拜登的商業夥伴就亨特在烏克蘭能源公司布里斯馬的角色進行協調。

「最後，儘管有這些嚴重指控，但拜登政府似乎為總統的家人提供了特殊待遇；如果他與總統沒有關係，他就不會得到這種待遇。

 「這些都是濫用權力、妨礙司法和腐敗的指控，需要眾議院進一步調查。

「這就是為什麼今天，我指示我們的眾議院委員會對喬·拜登總統展開正式彈劾調查。這一合乎邏輯的下一步將使我們的委員會擁有為美國公眾收集所有事實和答案的全部權力。

「這正是我們想知道的答案，我相信總統也想回答這些問題和指控。

這項工作將由監督委員會主席詹姆斯·科默(James Comer)領導，並與司法委員會主席吉姆·喬丹(Jim Jordan)和籌款委員會主席傑森·史密斯(Jason Smith)協調。

「我不會輕易做出這個決定。無論你屬於哪個政黨，也無論你投票給誰，這些事實都應該引起所有美國人的關注。

 「美國人民應該知道，公職是非賣品，聯邦政府也不會被用來掩蓋與政治有聯繫的家庭的行為。

「為了透明度，我鼓勵總統和他的團隊充分配合這項調查。

「我們致力於為美國公眾找到答案——僅此而已。

「證據帶我們去哪裡，我們就會去哪裡。」

拜登 眾議院 麥卡錫

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