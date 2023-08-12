茂宜島度假親歷火劫 爾灣男全家逃生歸來

49歲的爾灣（Irvine）男子Adam Probolsky分享他在茂宜島（Maui）逃離火海的痛苦經歷。（美聯社）

爾灣 男子講述逃離茂宜島野火的痛苦經歷。49歲的爾灣（Irvine）男子Adam Probolsky分享他在茂宜島（Maui）逃離火海的經歷，他說，可以聽到遠處的爆炸聲，每一聲都令人悲傷，有人因此失去了生命。當地情況比在新聞中說的還要糟糕得多。

Adam Probolsky是爾灣公共政策研究員，他和妻子Desiree、岳母 Lupe及女兒9歲的Isabela和10歲的Olivia6日抵達茂宜島Lahaina北部的一個度假村，這本該是一個美妙的旅行，但是幾天後突如其來的大火讓這場旅行驚心動魄。

當高聳的火焰越來越靠近風景如畫的茂宜島度假勝地時，Adam和妻子和孩子跳進一輛租來的汽車，裡面裝滿用彈力繩捆緊的行李。 那是9日星期三早上。他們當時只有一個目標，離開這座島。

前一天，大風導致茂宜島凱悅度假村及水療中心停電。 然後夜幕降臨，野火蔓延。Adam說，他們可以聽到遠處的爆炸聲，每一起爆炸都令人悲傷。那些是丙烷罐，當你聽到這個消息時，你就知道有人失去了生命的一部分。

8日隨著火勢逼近，酒店開始耗盡食物和基本用品，包括衛生紙和電池。 當度假村最終失去網路服務時，Adam給他的兄弟和好朋友打電話，讓他們幫他制定逃跑計劃。 他決定留在原地直到9日，屆時離島會有更安全的路徑。

幸運的是，Adam在旅途中攜帶衛星電話和備用電源，他在領英上的一篇帖子中寫道，他的家人再也不會因為他攜帶衛星電話而嘲笑他了，他總是做一些應急計劃，但這一次非同尋常。

到9日早上，酒店情況已變得非常糟糕。 遊客排隊等候食物，最終食物耗盡，商場貨架買空，人們變得焦躁不安。他寫道，如果他們留下來的話，事情會不妙。

在9日上午9點左右，有公告宣布，唯一向北的道路已開放，而那時酒店幾乎什麼都沒有了。Adam知道該離開了，那當地大部分地區已化為灰燼。他與多名員工交談過當地的情況，他們向他講述了最悲傷的故事。酒店保安住過的三代人的房子被燒毀了，有一輛汽車著火了，車上的人不得不跑向海灘逃生。。

火災發生前，Adam在Craigslist上發布一則廣告，招募當地人幫助他們一家人，並提供有關島上航行的建議。8日，另一邊的居民Freya Kudzmas幫助他收集到逃離所需的食物、手電筒和其他物品。 他們把一輛車塞滿補給品和行李，所有這些都必須用彈力繩綁在一起。

當9日上午晚些時候，酒店的電力已耗盡，酒店窗外的火光詭異閃爍著。Adam的兄弟幫他全家預訂飛往歐胡島（Oahu）的航班和酒店房間。他們一家人在9日晚上乘飛機離開茂宜島。