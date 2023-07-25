德州無證客續送洛杉磯 第五車載有中國人

德州持續將無證客送抵洛杉磯，第五車載有中國越境者。(KTLA)

德州 州長艾伯特（Greg Abbott）持續將非法越境者轉送洛杉磯 ，最新一輛載有44名無證客的巴士7月22日（週六）抵達洛杉磯，隨著越來越多人抵達，造成洛杉磯的服務資源不敷接待。洛杉磯官員表示，他們需要幫助應對增加的入境人數，雖然資源有限，但將盡力支援。移民 權利聯盟和移民改革聯合會都呼籲政府進行跨黨派和跨州界的合作解決移民問題。

該輛載有44人的巴士22日從德州布朗斯維爾（Brownsville）抵達洛杉磯聯合車站（Union Station），他們分別來自墨西哥、哥倫比亞、中國、海地、洪都拉斯、秘魯和委內瑞拉，其中14名是2至14歲的兒童。抵達後，他們被帶到洛杉磯華埠的大教堂高中，接受健康檢查並獲得食物。

官員表示，在過去五週左右，約有150至160人抵達洛杉磯。然而，隨著越來越多的人抵達，資源變得越來越緊張。人道移民權利聯盟（CHIRLA）發言人卡布雷拉（Jorge Mario Cabrera）表示，移民抵達時會受到尊重和有尊嚴的接待，但同時必須強調表明，洛杉磯的資源並不是無限的。這也是自6月14日以來第五輛抵達洛杉磯的巴士。根據估計，到目前為止，已有2萬名移民被運送到洛杉磯等民主黨主政管理的城市和州。

根據美國移民改革聯合會的梅爾曼所說，紐約也正在經歷類似的情況，每晚有超過5萬名移民居住在避難所裡。他強調，當更多人試圖使用這些服務時，原本充足的資源將變得不夠，這也會或多或少地影響每個人，並對那些有正當理由留在洛杉磯和美國的人造成困擾。他也擔心洛杉磯和紐約的資源匱乏情況，同時也對有限的服務如何影響其他人感到擔憂。洛杉磯官員指出，面對不斷增加的入境人數，他們需要幫助，但同時強調他們將盡力提供支援，儘管資源有限。