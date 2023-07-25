國際物理奧林匹克競賽 華裔為主美國隊獲四金一銀

馬里蘭大學公園分校物理強化訓練營結束，好中選優甄選五人組成2023美國物理奧林匹克代表隊。(AAPT)

第 53 屆國際物理奧林匹克競賽（International Physics Olympiad，IPhO）7 月中旬在日本東京國家奧林匹克紀念青年中心舉行，來自 90 個國家最優秀的中學生檢閱了物理知識，美國代表隊斬獲四金一銀和最佳實驗特別獎以及最佳理論特別獎，五名參賽隊員包括三名華裔 和一名韓裔 ，教練也是史丹福大學 （Stanford University）華裔博士生周凱文（Kevin Zhou，譯音）。

因為疫情中斷三年的國際奧林匹克學術現場競賽今年全面恢復，美國物理教師協會（American Association Physics Teachers，AAPT）在全國範圍內透過層層選拔，選出20名尖子物理學生於6月4至14日，參加在馬里蘭大學公園分校（University of Maryland in College Park）舉辦的物理強化訓練營（Physics Boot Camp）。學員們有機會進一步提高實驗室和解答習題的能力，聽取著名物理學家的專題講座，介紹該大學的教學特色和實驗設備，熟悉物理系大一生的課程。經過十天學習及考核後，好中選優，從20候選人中甄選五名，組成了美國物理奧林匹克代表隊（U.S. Physics Team）。

五名隊員有三人來自加州，包括華裔生陳碩彥（Shuoyan Chen，譯音），橙縣特洛伊高中(Troy HS) 11年級生，他贏得了一枚銀牌。華裔生施志安（Zian Shi，譯音），弗雷斯諾（Fresno）Clovis North高中學生，他贏得一枚金牌。Feodor Yevtushenko，橙縣爾灣大學高中學生，他與中國隊員分享金牌和最佳理論特別獎。此外，華裔生范科林（Collin Fan，譯音）來自伊利諾伊州林肯縣Adlai E. Stevenson 高中，他贏得了一枚金牌和最佳實驗特別獎。韓裔生金艾文（Evan Kim），來自華盛頓州雷德蒙德Tesla STEM 高中，他贏得了一枚金牌。

教練周凱文是史丹福大學物理博士生，專注於尋找暗物質的新方法。他說，終於等到了大流行結束後，他終於可以本人重返物理訓練營地。疫情期間，他整理了大量有趣的物理學問題可以提供給隊員們學習和思考，同時也向受訓的少年才俊們學習。