加州300萬人恐失白卡 簡單一步完成健保轉換

加州全保發出的白色信封。民眾要在收到信件的30天內完成註冊，才可以轉至加州全保。（加州全保提供）

加州 4月起開展疫情後首次白卡 （MediCal）審查。估計有200至300萬人不再符合擁有白卡的資格。失去資格的民眾無需擔心，他們將自動被劃入加州全保（Covered California）範圍中，僅需簡單一步，就可完成保險 轉換。

加州全保信息專員Jagdip Dhillon以及加州全保華裔發言人Wendy Lu等四人28日拜訪洛杉磯世界日報。希望將保險變更注意事項傳達給華裔讀者，並與世界日報暢談未來合作計畫。

Jagdip Dhillon和Wendy Lu介紹說，從今年4月至明年5月，大部分加州白卡用戶將收到加州衛生廳要求更新資料的黃色信封。不再符合白卡資格的民眾無需擔心，根據SB260法案，這部分民眾將納入加州全保每月10元保費的計畫中，並且在收到黃色信封後，將收到加州全保的白色信封。民眾須在收到白色信封的30天進行回覆，才有資格納入加州全保中，否則可能失去保險。

加州衛生廳要求更新白卡用戶資料的黃色信封。（加州全保提供）

兩人還提醒民眾，保險轉換的咨詢服務無需民眾繳納一分錢，如果有收到要求交錢的信件，均是欺詐。加州全保提供包括凱瑟（Kasier）、藍盾（Blueshield）、華人保健計畫（CCHP）等12家保險公司在內的健保計畫，分為四個等級，投保者可根據自身情況和家庭經濟情況挑選。目前加州全保170萬登記者中，90%獲得財務援助，許多人每月支付不超過10元的保費。

Jagdip Dhillon表示，加州白卡使用者中10%為亞裔，約150萬至160萬人；加州全保中，有30萬為亞裔，其中包括13萬3000華裔。Jagdip Dhillon指出，兩大健保系統中，亞裔實際佔比可能更多，因為很多人在填寫個人信息時，選擇隱藏族裔一欄。

想要了解更多加州全保保費及計畫的民眾可以致電800-3001506。粵語、普通話專線分別為800-3398938及800-3001533。加州全保的咨詢服務都是免費的，民眾需注意分辨詐騙電話。加州全保的中文網站為：https://www.coveredca.com/chinese/

另外，民眾也可以向當地與加州全保合作的保險經紀公司聯繫咨詢，選擇合適計畫。