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洛縣羅蘭岡地標：先驅者羅蘭之家

記者啟鉻／羅蘭岡即時報導
羅蘭岡的先驅者羅蘭之家。（記者啟鉻／攝影）
羅蘭岡的先驅者羅蘭之家。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣屬地羅蘭岡（Rowland Heights）以開創者羅蘭（John A. Rowland）命名。為了紀念這位先驅者，當地還保留著他的舊居，稱為「羅蘭之家」（John A. Rowland House）。這座住宅建於1855年，距今168年，是當地歷史地標，由「拉朋地谷歷史協會」負責維護。

「羅蘭之家」位於工業市，與哈岡拉朋地聯合學區總部相鄰，在該總部停車場可以看到一棟磚坯砌的二層建築。由羅蘭在1855年設計並建成，屬於希臘復興時期風格建築，周邊還有綠色植被環繞。這是羅蘭與第二任妻子居住的地方，也是南加州目前保存較完好、具有歷史意義的磚砌建築，後來由羅蘭的女兒繼承。

羅蘭是Workman-Rowland派的成員，也是1841年第一批到達南加州的移民先驅。羅蘭岡就是以他的名字命名。羅蘭於1842年在墨西哥統治時期獲得了大約1萬8000畝土地，後來擴大到近4萬9000畝，共同擁有者是沃克曼（William Workman），稱為拉朋地牧場。後來，兩人將牧場分開，屬於羅蘭的土地後來成為羅蘭岡。

或許這塊土地的主人羅蘭當年沒有想到，現在的羅蘭岡成為眾多華人的居住地，早期台灣移民較多，1990年代以後，來自中國大陸的新移民也很快增多。除了華裔，其他亞裔居民如韓裔、日裔、越南裔和印度裔也在增加。當地居民人口至少5萬人，曾有機構將羅蘭岡評為夏季最愜意的地區之一。

羅蘭岡的先驅者羅蘭之家。（記者啟鉻／攝影）
羅蘭岡的先驅者羅蘭之家。（記者啟鉻／攝影）
羅蘭岡早期先驅者羅蘭之家。（記者啟鉻／攝影）
羅蘭岡早期先驅者羅蘭之家。（記者啟鉻／攝影）

羅蘭岡 移民 加州

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