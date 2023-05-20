歡慶亞太月 蘇麗絲表彰亞裔模範及慈濟

所有獲頒獎的亞太裔社區領袖和縣府亞太裔職工一同合影留念，展現著團結和合作的精神，也展現了亞太裔社區的力量和努力。（慈濟提供）

洛杉磯 第一區縣政委員蘇麗絲 （Hilda LSolis）5月19日在縣府辦公大樓，邀請近200位民選官員、亞太裔社區領袖、縣府亞太裔職工代表等共聚一堂，慶祝疫情後第一個「亞太傳統月慶典」（Asian American and Pacific Islander Heritage Month Celebration）。

蘇麗絲並在典禮中頒獎表揚包括慈濟美國總會在內共18個組織與個人，讚揚他們對亞裔社區所做出的卓越貢獻與付出。「今天是一個特別的日子，我們在疫情後團聚一堂慶祝亞太傳統月，這也是美國聯邦立法設定的慶祝活動。洛杉磯縣是全美亞太裔居民人口比例最高的縣，我的工作團隊包羅了亞太裔多個文化的代表，因此，洛縣 非常重視亞太傳統月，並透過這項活動希望與所有亞太裔居民共同慶賀。」蘇麗絲指出，「我們頒獎表揚慈濟，因為慈濟是洛縣非常重要的合作夥伴，慈濟提供食物發放、醫療義診、訪貧濟困、急難救助等多元化的服務，協助洛縣更好的幫助區內有需要的家庭與個人。」

慈濟美國總會執行長曾慈慧表示：「慈濟著重於慈善、醫療、教育、人文服務，關懷街友、提供品格教育、進行食物發放和環保等工作，更關懷居民的心靈與精神健康。日前，我們於母親節、佛誕節和慈濟日舉辦了三節合一的佛誕節浴佛典禮，帶領社區居民透過禮佛展現敬天愛地的感恩之心。」「當前亞太裔社區正面臨挑戰，在種族衝突與誤解升高之際，所有人都應團結合作，以包容理解去瞭解彼此之間的差異，關懷彼此和諧共處，更應為我們社會的多元文化之美感到驕傲！」

洛杉磯縣公共心理衛生局局長黃美霞博士（Lisa Wong）擔任活動主講人，闡述了洛杉磯縣亞太裔居民所面臨的心理健康問題，以及政府和社區組織已認知此嚴重性，並積極合作投入社區宣導與輔導工作。