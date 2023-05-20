歡慶亞太月 蘇麗絲表彰亞裔模範及慈濟
洛杉磯第一區縣政委員蘇麗絲（Hilda LSolis）5月19日在縣府辦公大樓，邀請近200位民選官員、亞太裔社區領袖、縣府亞太裔職工代表等共聚一堂，慶祝疫情後第一個「亞太傳統月慶典」（Asian American and Pacific Islander Heritage Month Celebration）。
蘇麗絲並在典禮中頒獎表揚包括慈濟美國總會在內共18個組織與個人，讚揚他們對亞裔社區所做出的卓越貢獻與付出。「今天是一個特別的日子，我們在疫情後團聚一堂慶祝亞太傳統月，這也是美國聯邦立法設定的慶祝活動。洛杉磯縣是全美亞太裔居民人口比例最高的縣，我的工作團隊包羅了亞太裔多個文化的代表，因此，洛縣非常重視亞太傳統月，並透過這項活動希望與所有亞太裔居民共同慶賀。」蘇麗絲指出，「我們頒獎表揚慈濟，因為慈濟是洛縣非常重要的合作夥伴，慈濟提供食物發放、醫療義診、訪貧濟困、急難救助等多元化的服務，協助洛縣更好的幫助區內有需要的家庭與個人。」
慈濟美國總會執行長曾慈慧表示：「慈濟著重於慈善、醫療、教育、人文服務，關懷街友、提供品格教育、進行食物發放和環保等工作，更關懷居民的心靈與精神健康。日前，我們於母親節、佛誕節和慈濟日舉辦了三節合一的佛誕節浴佛典禮，帶領社區居民透過禮佛展現敬天愛地的感恩之心。」「當前亞太裔社區正面臨挑戰，在種族衝突與誤解升高之際，所有人都應團結合作，以包容理解去瞭解彼此之間的差異，關懷彼此和諧共處，更應為我們社會的多元文化之美感到驕傲！」
洛杉磯縣公共心理衛生局局長黃美霞博士（Lisa Wong）擔任活動主講人，闡述了洛杉磯縣亞太裔居民所面臨的心理健康問題，以及政府和社區組織已認知此嚴重性，並積極合作投入社區宣導與輔導工作。
這項慶典由洛杉磯縣政委員蘇麗絲辦公室與洛縣多個亞太裔職工協會聯合舉辦，慶典中還表揚了洛縣心理衛生部門、華埠服務中心、基督教角聲社區中心、亞美政聯主席胡澤群、黃美霞博士等18個團體與個人。
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