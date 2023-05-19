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世華參訪凱撒醫療中心 學習企業發展和女性保健

記者王若然／鮑爾溫公園即時報導
世華南加分會參觀凱撒醫療中心 。（記者王若然／攝影）
世華南加分會參觀凱撒醫療中心 。（記者王若然／攝影）

慶祝全國女性健康月，世界華人工商婦女企管協會南加州分會（GFCBWSCC）在鮑爾溫公園市（Baldwin Park）的凱瑟醫療中心（Kaiser Permanente），舉辦「企業參訪」和醫療講座活動，會員們不僅學習女性健康知識，還參訪了凱瑟醫療中心，了解到該醫院如何從小診所發展成為擁有1260萬健康計劃會員的醫療企業。

世華南加州分會會長鄭怡薇介紹說，世華分會有「企業參訪」的傳統，適逢全國女性健康月，凱撒醫療中心開放參訪，50多位世華的執行團隊成員和會員參加，以及參加健康知識講座。「姐妹們除了在外打拼，照顧家庭，還要為自己的身體健康著想。」她說，當天的活動可以讓大家了解凱撒醫療中心的資源，知道如何找到合適的醫生。

鮑爾溫公園市凱撒醫療中心資深副主席Eugene Cho介紹了醫院的發展史和成就。他說，鮑爾溫公園市凱撒醫療中心特別注重將不同文化融入看診，為了方便華裔病人，該醫院有很多說普通話和廣東話的醫生。而該醫院醫療設施先進，護理人員很專業，最近鮑爾溫公園凱撒醫療中心獲得了護理（nursing）屆最高榮譽：Magnet status。

當天三位凱撒醫院醫生講員及主題分別是：心腦血管專家醫師Pauline Woo，講解了心腦血管疾病的危害，以及如何通過飲食和運動預防；家庭醫師Victor Cheng，介紹了乳腺癌的發現、治療和預防；David Wang醫師講述了女性穿高跟鞋的危害以及如何預防和治療。

其中Victor Cheng提到，很多婦女因為性格內向害羞，即使發現乳房異常也拖延不看醫生或跟家人說，耽誤了最佳治療時間。其實乳腺癌發現得越早，治癒率越高，及早發現存活率可達99%。他講解了如何去醫院篩檢以及如何自檢，乳腺癌的主要治療方法以及發病原因等。

David Wang醫師則針對愛美女性穿高跟鞋可能造成的危害進行了講解。他說，穿高跟鞋可能會造成的傷害，包括腳踝關節扭傷，跟腱發炎，腳拇指外翻和桘狀腳趾，莫頓神經瘤等，他建議女性穿高跟鞋不要超過三寸高度。

世華副總會長陳玲華說，凱撒醫療結構第一次開放給世華參觀很有收獲，當天的醫療、保養健康講座，有助於會員在平日保持身體健康。她感謝本次活動召集人游蕙綾以及總幹事于佳佳，安排了豐富的節目。

David Wang醫師。（記者王若然／攝影）
David Wang醫師。（記者王若然／攝影）
鮑爾溫公園市凱撒醫療中心高級副主席Eugene Cho。（記者王若然／攝影）
鮑爾溫公園市凱撒醫療中心高級副主席Eugene Cho。（記者王若然／攝影）
心腦血管專家醫師Pauline Woo。（記者王若然／攝影）
心腦血管專家醫師Pauline Woo。（記者王若然／攝影）
家庭醫師Victor Cheng。（記者王若然／攝影）
家庭醫師Victor Cheng。（記者王若然／攝影）
世華副總會長陳玲華。（記者王若然／攝影）
世華副總會長陳玲華。（記者王若然／攝影）
世華南加州分會會長鄭怡薇。（記者王若然／攝影）
世華南加州分會會長鄭怡薇。（記者王若然／攝影）

鮑爾 加州 南加

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