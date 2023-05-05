南加橙縣聖地牙哥僑界 聲援台灣參加世界衛生大會

駐洛杉磯台北經文辦事處處長紀欽耀為橙縣及聖地牙哥縣聲援世衛大會宣達團授旗。（記者蕭迪玉/攝影）

橙縣 和聖地牙哥 僑界4日舉行聲援台灣參加世界衛生大會（WHA），暨日內瓦宣達團授旗典禮，近百位台僑以現場及線上直播方式參與，表達對台灣今年未受邀參加本屆世界衛生大會的不滿與憤慨。

駐洛杉磯台北經文辦事處處長紀欽耀致詞指出，作為世界衛生組織（WHO ）的創始會員，台灣自1972年因政治打壓失去會員席位，為維護台灣2330萬人民的權益，北美洲台灣人醫師協會過去五度籌組宣達團，赴瑞士日內瓦呼籲WHO同意台灣以觀察員身分參與世界衛生大會，共同為鞏固全球公衛體系防護網貢獻心力。今年北美台灣人醫師協會聯合北美洲台灣商會聯合總會， 再度籌組60人宣達團，將於5月19日會師日內瓦，聲援台灣參與WHA 奮鬥不懈的行動令人感佩。

聲援台灣參與世界衛生大會由橙縣及聖地牙哥縣的12個僑團共同發起，由北美州台灣人醫師協會總會長楊熾勳代表，向WHO提出Health for All及Taiwan Can Help兩種訴求，並呼籲關心此議題的僑界人士寫信爭取美國國會議員的支持，在WHA開會期間公開聲援台灣。

今年第六度前往日內瓦聲援台灣參加世界衛生大會的行政院政務顧問林榮松醫師，以親身經歷向與會者說明自1997年以來，台僑團體自發爭取台灣權益的努力與心得。他強調，儘管宣達團在世衛會場內外面臨各種挑戰，但高調、持續的抗爭行動，已獲得自由世界輿論及民意的支持。

北美洲台灣商會副總會長沈博文醫師及北美洲台灣商會聯合總會WHO委員會張欣珠主委，也先後介紹今年日內瓦行的目標與亮點。最後與會人士以熱烈、激昂的心情高呼口號，並合唱「愛拼才會贏」為出席的20餘位宣達團成員表達祝福的心聲。