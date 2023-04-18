警署官員於拉斯維加斯分享台灣打擊人口販運實力

楊力靜警政秘書與李昌鈺博士寒暄致意。（蔣霞萍Angel/攝影)

2023年「跨國組織犯罪及恐怖主義國際會議」ICTOCT（ International Conference On Transnational Organized Crime & Terrorism ）4月10日至14日在拉斯維加斯陽光海岸飯店舉辦，該國際會議由美國外交安全局DSS、菸酒槍炮及爆裂物管理局ATF、聯邦調查局FBI、國土安全調查局HSI、拉斯維加斯警察 局LVMPD等美國執法機關聯合主辦，中華民國 警政署刑事警察局駐美西聯絡官楊力靜代表該局出席，並受邀在會議上說明「台灣打擊人口販運的行動和對策:國人遭詐騙 至柬埔寨之人口販運專案」。

楊力靜分享去年台灣數百名國人遭詐騙至柬埔寨，行政院多次召開跨部會議，並於警政署成立戰情指揮中心，建立「即時通報聯合攔阻機制」勸阻國人赴柬，又執行「全國同步掃黑行動」打擊幕後招募集團等措施，從預防、勸阻、救援、究辦四大面向全面打擊人口販運。

此外，楊力靜還分享刑事警察局國際刑警科實際偵破之人口販運案例，該案與美國FBI合作，共同救援遭人口販運至柬埔寨之我國及美國受害者，讓與會的美國執法機關更感同深受，會後美國、韓國等執法機關均表示對台灣防制人口販運所採取的行動深感敬佩，亦對人口販運結合詐騙機房之「殺豬盤詐欺」嚴重情形感到震驚，也獲得在場執法機關人員廣大迴響，成功展現台灣的警政實力，以及政府打擊人口販運之決心和努力。

據悉，台灣在美國國務院2022年度人口販運報告中，連續第13年被評為最高的第一級，與加拿大、澳洲、美、法、英等同列第一級。

值得一提的是，同樣是中華民國警察大學畢業的世界知名鑑識專家神探李昌鈺博士，亦在本次ICTOCT國際會議上擔任主題講者，李昌鈺在演講中展示自己穿著台灣警察制服的英姿，風趣幽默的談吐逗得全場哈哈大笑，解謎犯罪現場時的邏輯推理又讓人臣服，許多美國執法人員均表示是第一次看到大名鼎鼎的李博士，風範相當令人欽佩，駐美西聯絡官亦在演講結束後與李博士敘舊並開心合影。